Турецкий флагманский авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о планах заказать 225 новых пассажирских самолетов Boeing, пишет The Independent.

В заявлении для Стамбульской фондовой биржи авиакомпания сообщила о решении приобрести 75 самолетов Boeing B787-9 и B787-10. Поставка запланирована на период с 2029 по 2034 год.

Отмечается, что компания также ведет переговоры с Rolls-Royce и GE Aerospace по закупке двигателей, запасных частей и услуг по техническому обслуживанию самолетов.

Кроме того, Turkish Airlines уже завершила переговоры с Boeing о приобретении 150 моделей 737-8/10MAX. Из них 100 уже подтвержденных и 50 дополнительных заказов.

В августе стало известно, что Turkish Airlines запретила использование повербанков во время полетов. Брать их с собой все еще можно, но заряжать гаджеты на борту - нет.

Ранее сообщалось, что между Турцией и Сирией возобновилось коммерческое авиасообщение после 13 лет перерыва. Так, в январе из Стамбула в Дамаск отправился рейс Turkish Airlines. Генеральный директор компании Билал Экси заявил, что его рейсы между Стамбулом и Дамаском будут выполняться три раза в неделю.

