Новое наступление россиян: эксперт рассказал, где сосредоточат свои усилия оккупанты

На многих участках фронта противник будет пытаться разжигать ситуацию.

У оккупантов остается два ключевых направления фронта в Украине, где они будут сосредотачивать усилия в рамках весенне-летней наступательной кампании.

Об этом в эфире Radio NV сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ. Он отметил, что сейчас россияне действуют так же, как и в прошлом году – пытаясь атаковать украинские рубежи и позиции на вспомогательных, второстепенных направлениях, чтобы распылить резервы ВСУ.

Видео дня

"Одно из них – это попытка атаковать и захватить территории вокруг Славянской, Краматорской, Дружковской, Константиновской городской агломерации. Потому что враг ради этого и начинал так называемую "специальную военную операцию" в феврале 22-го года", – отметил Селезнев.

Кроме того, он подчеркнул активность врага на юге Запорожской области, где в последнее время наблюдается переброска определенного количества вражеских сил для того, чтобы усилить давление на украинских военных там:

"Поэтому эти направления будут актуальными. А на других участках фронта враг будет пытаться раздувать ситуацию для того, чтобы заставить украинский Генеральный штаб принимать в определенной степени нерациональные решения, если мы говорим о концентрации наших сил и средств".

Российское наступление

Как сообщалось, издание Welt писало, что российское весеннее наступление сошло на нет. В то же время развитие украинских дронов стремительно продвигается вперед, поэтому для Украины переломный момент в войне больше не является несбыточной мечтой и он может наступить уже в этом году.

Многие эксперты прогнозируют, что в ближайшее время россияне могут попытаться пойти в масштабное наступление. Для этого Москва перебрасывает в Украину часть своих стратегических резервов, которые должны были защищать границы в других местах.

В издании добавили, что Кремль поставил срок для захвата последних украинских опорных пунктов в Донецкой области – конец апреля. Такими опорными пунктами являются города Дружковка, Константиновка и Покровск, за которые ведутся жестокие бои.

