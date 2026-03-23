Россия готовится с апреля отправить мобилизованных в новое наступление, – ISW

В то же время контратаки Сил обороны срывают планы РФ.

С 1 апреля РФ может начать использовать на фронте в Украине новый мобилизованный личный состав. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны со ссылкой на представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина.

Отмечается, что речь может идти о мобилизованных, которых РФ пока удерживает на территории временно оккупированного полуострова Крым. В частности, по словам Волошина, они могут восполнить потери в личном составе 810-й отдельной бригады морпехота, часть которой сейчас действует в Курской области и в группе "Крым".

"Россия может прибегнуть к развертыванию мобилизованного личного состава, поскольку российские войска продолжают нести большие потери на поле боя, пытаясь при этом привлечь достаточное количество новых добровольцев для восполнения своих потерь", – отмечают аналитики.

В то же время Волошин отметил, что РФ планирует реорганизовать свою 810-ю отдельную бригаду морской пехоты в дивизию. Она станет десятой новой маневренной дивизией, сформированной Россией с 2022 года.

Силы обороны разрушают планы РФ

Вместе с тем, как отмечают аналитики, контратаки Сил обороны продолжают оказывать оперативное и стратегическое влияние на российские войска, которые начинают весенне-летнее наступление 2026 года. В частности, Россия вынуждена перебрасывать части 55-й и 120-й дивизий морпехов на направления Александровки и Гуляйполя. По словам Волошина, эти силы могут начать боевые действия с апреля.

"Российские войска уже развертывают силы из своего оперативного резерва просто для поддержки текущих боевых операций и, вероятно, передислоцировали элитные подразделения ПВО и морской пехоты из Донецкой области на южную линию фронта в начале марта 2026 года. Двойные тактические усилия украинских войск, направленные на остановку и отражение российских завоеваний на юге Украины, оказывают каскадное влияние на другие участки фронта, заставляя российские войска выбирать между защитой от украинских контратак и распределением живой силы и материалов для наступательных операций в других местах на линии фронта", – добавляют аналитики.

Они отмечают, что передислокация сил россиянами на юг может означать срыв планов РФ по весенне-летнему наступлению 2026 года на "крепостной пояс". Враг ранее не мог одновременно проводить наступательные действия на разных участках и маловероятно, что они смогут сделать это сейчас.

Ранее Павел Лакийчук, руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", фактически опроверг информацию о том, что РФ начала свое новое наступление. Он отметил, что сейчас речь идет о продолжении зимней наступательной кампании России. Тогда как планы на весну и лето для России зависят от их резервов.

Между тем аналитики DeepState сообщают об успехах россиян в Харьковской области. По их данным, враг продвинулся в Волчанске, а также недалеко от Купянска. Также, по информации экспертов, РФ продвинулась и в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: