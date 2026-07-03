Непосредственно причастен к атаке на Киев: СБУ открыла дело против Герасимова

Воздушные удары по Украине наносятся по указанию Герасимова, подчеркнули в ведомстве.

Служба безопасности и Офис генерального прокурора возбудили уголовное дело по фактам военных преступлений генерала армии РФ Валерия Герасимова – начальника Генерального штаба Вооруженных сил России.

Как сообщил пресс-центр СБУ, согласно материалам дела, чиновник непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года.

В спецслужбе подчеркнули, что в большинстве случаев враг атакует столицу Украины и другие города нашего государства ракетами типа "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер", "Циркон" и ударными дронами дальнего радиуса действия типа "Шахед/Герань".

Видео дня

"По указаниям Герасимова подчинённые ему вооружённые группировки РФ занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных ударов по Украине с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. Масштабные обстрелы Россией гражданских объектов Украины являются прямым нарушением статей 51, 52 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года", – говорится в сообщении.

На основании задокументированных фактов следователи Службы безопасности расследуют преступления Герасимова по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий).

Смертельный удар россиян по Киеву 2 июля

Как сообщал УНИАН, в результате массированной ночной атаки российских войск 2 июля по Киеву пострадали различные районы столицы. Всего в городе в результате российского обстрела пострадали более 20 жилых домов.

Число жертв этой российской массированной атаки уже возросло до 30 человек. За прошедшую ночь спасатели извлекли из-под завалов тела 3 человек. Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что на данный момент не выходят на связь еще 3 человека. Их судьба остается неизвестной. Поиски продолжаются.

Вас также могут заинтересовать новости: