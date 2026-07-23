Назначение Драпатого символизирует разрыв ВСУ с советской военной культурой, - The Guardian

Драпатый относится к молодому поколению украинских командиров.

Назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ стало одним из немногих решений, принятых в Украине во время войны, которое получило почти единодушную поддержку. Это свидетельствует о его высоком авторитете в политических, военных и общественных кругах страны и помогает стабилизировать политический климат после нескольких дней беспорядков на территории государства. Об этом пишет The Guardian.

"За несколько дней до этого тысячи демонстрантов вышли на улицы после увольнения популярного министра обороны Михаила Федорова, у которого возник спор с тогдашним главнокомандующим генералом Александром Сырским по поводу ведения войны. Назначение Драпатого, вероятно, будет положительно воспринято многими протестующими, особенно после того, как Драпатый публично поддержал Федорова в его споре с Сирским", - отмечается в материале.

В частности, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков заявил:

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"Общество ожидало перемен. Речь идет не только об изменении тактики ведения войны или управления боевыми действиями. Нам также нужно было восстановить доверие внутри страны после протестов и вновь сосредоточиться на управлении войной".

The Guardian отмечает, что Драпатый принадлежит к молодому поколению украинских командиров, сформированному более чем десятилетием боевых действий, и завоевал свою репутацию на передовой.

По словам его сторонников, он одним из первых начал применять беспилотники на фронте, делегировал полномочия младшим офицерам и требовал от них ответственности за собственные решения.

Также для украинцев важно то, что Драпатый олицетворяет разрыв с советской культурой командования, которую солдаты ассоциировали с Сырским, которого критики обвиняли в том, что он полагался на фронтальные атаки и легкомысленно распоряжался жизнями солдат.

"[Драпатый] является критиком советского образа мышления и микроменеджмента, и он осознает проблемы, связанные с ложью внутри армии", - отметил Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Белесков охарактеризовал Драпатого как "гуманного и открытого к диалогу" – качества, которые, по его словам, являются нетипичными для высшего военного руководства Украины.

Он добавил, что новый главнокомандующий пользуется уважением как среди кадровых офицеров, так и среди тех, кто присоединился к ВСУ после 2022 года, ведь он поднялся по служебной лестнице благодаря собственным заслугам и понимает реалии поля боя.

Кроме того, после того как ракетный удар РФ по полигону унес жизни десятков солдат под его командованием, Драпатый публично взял на себя ответственность и подал в отставку. Такой жест принес ему уважение и укрепил его репутацию одного из самых ответственных командиров Украины.

"Президент Зеленский сделал лучший из возможных выборов. Чтобы изменения дали результат, понадобится время. Но я знаю, что многие солдаты вновь полны надежды на перемены, и это очень важно для боевого духа", – подчеркнул украинский военный аналитик и ветеран, пишущий под псевдонимом Татаригами.

От Драпатого ожидают улучшения управления боевыми действиями и повседневного функционирования армии. Однако многие из самых серьезных вызовов, стоящих перед Украиной в условиях войны, выходят за пределы полномочий любого главнокомандующего, считает Белесков.

"Существует риск, что через полгода его обвинят в проблемах, которые он не может полностью контролировать. Многие из важнейших вызовов, стоящих перед Украиной, выходят за пределы его полномочий", - предупредил он.

Михаил Драпатый - последние новости

Недавно Драпатый выступил с первым заявлением в должности главнокомандующего ВСУ. По его словам, президент Украины поставил перед ним и новым начальником Генштаба четкие задачи.

"Впереди сложная работа, поэтому мы действуем без громких обещаний, с ответственностью за свои решения и уважением к людям, которые держат фронт и помогают Украине выстоять", – отметил генерал-майор.

В то же время эксперт по вопросам безопасности Нико Ланге рассказал, чего ожидать от командования Драпатого. Он отметил, что Драпатому 43 года, тогда как российскому главнокомандующему, начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, - 70.

"Разные поколения воюют друг против друга. Это влияет на доктрину, структуру, использование технологий и оперативность. Я считаю, что это плохая новость для России, и именно так прокомментировали это российские эксперты. Они очень уважают тот факт, что в украинских вооруженных силах теперь есть такой главнокомандующий", - сказал Ланге.

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