Среди должностей, предложенных Федорову, министра обороны нет, - Зеленский

Среди должностей, которые президент Украины Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову, министра обороны нет. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.
"Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с главнокомандующим нашей армией, с Генштабом и, безусловно, с президентом Украины", – сказал Зеленский.
Скандал вокруг увольнения Федорова
Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, Федоров был уволен с должности министра обороны.
Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами в поддержку Федорова на посту. Также митингующие выражали свое недовольство главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.
В информационном поле активно обсуждалась версия конфликта между Сырским и Федоровым как возможная причина увольнения последнего. В то же время Зеленский анонсировал "решение по поводу армии" после переговоров с ними обоими.
Также издание Financial Times отмечало, что Зеленский предложил Федорову другую должность с широкими полномочиями, но Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.
Кроме того, Сирский отметил, что для него стало неожиданностью узнать о своем конфликте с Федоровым. Он также раскритиковал Федорова из-за новых контрактов, мобилизации и перераспределения зарплат.
21 июля Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Сырского.