Среди должностей, предложенных Федорову, министра обороны нет, - Зеленский

Президент считает, что Федоров "в команде".

Среди должностей, которые президент Украины Владимир Зеленский предлагал Михаилу Федорову, министра обороны нет. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время пресс-конференции.

"Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность – вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с главнокомандующим нашей армией, с Генштабом и, безусловно, с президентом Украины", – сказал Зеленский.

Скандал вокруг увольнения Федорова

Как сообщал УНИАН, 16 июля Верховная Рада Украины утвердила новый состав Кабинета министров. В частности, Федоров был уволен с должности министра обороны.

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Его отставка сопровождалась акциями протеста в Киеве и других городах с призывами в поддержку Федорова на посту. Также митингующие выражали свое недовольство главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским.

В информационном поле активно обсуждалась версия конфликта между Сырским и Федоровым как возможная причина увольнения последнего. В то же время Зеленский анонсировал "решение по поводу армии" после переговоров с ними обоими.

Также издание Financial Times отмечало, что Зеленский предложил Федорову другую должность с широкими полномочиями, но Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.

Кроме того, Сирский отметил, что для него стало неожиданностью узнать о своем конфликте с Федоровым. Он также раскритиковал Федорова из-за новых контрактов, мобилизации и перераспределения зарплат.

21 июля Зеленский назначил командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого главнокомандующим ВСУ вместо Сырского.

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