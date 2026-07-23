Федоров заявил, что согласен вернуться только на должность министра обороны

По его словам, сегодня только президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ "реально определяют ход войны".

Бывший министр обороны Михаил Федоров, комментируя предложенные ему президентом должности, заявил, что не согласится ни на какую другую, кроме поста главы Минобороны. Об этом пишет УП.

"Я благодарен президенту за все предложенные варианты. Но сегодня в государстве есть только три должности, которые, помимо военных на поле боя, реально определяют ход войны, - президент Украины, министр обороны и Главнокомандующий Вооруженными силами Украины", - сказал он.

По словам Федорова, именно поэтому он не соглашается ни на какую другую должность, кроме должности министра обороны.

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"Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в министерстве обороны", - пояснил экс-министр.

Он добавил, что его не интересует должность или статус, а важна возможность реально влиять на результат и приближать победу Украины.

Федоров утверждает, что в январе 2026 года по приглашению президента Владимира Зеленского его команда пришла в Министерство обороны с конкретным планом, как закончить войну: защитить небо, остановить фронт и нанести удар по экономике врага:

"Мы назвали этот план AIR-LAND-ECONOMY".

По его словам, в течение шести месяцев они последовательно реализовывали этот план:

"Впервые за последние годы Украина начала перехватывать инициативу. Наши совместные результаты создали то, чего раньше не было, - окно возможностей, чтобы заставить Россию пойти на мир силой", - добавил он.

Должности для Федорова

Ранее Зеленский рассказал, что среди должностей, которые он предлагал Федорову, министра обороны нет.

"Я считаю, что Михаил в команде. Я предложил ему несколько должностей. Последняя должность - вице-премьер-министр Украины по военным инновациям. Это очень важно, потому что должна быть координация инноваций с руководством Министерства обороны, с главнокомандующим нашей армией, с Генштабом и, безусловно, с президентом Украины", - сказал Зеленский.

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