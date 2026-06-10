Рассчитывать на быстрый "эффект" от ударов по мостам в оккупированной части Херсонской области (из Геническа на Арабатскую стрелку и Чонгарский) - это то же самое, что начать принимать антибиотик во время тяжелой болезни и ждать выздоровления на следующий день. Нужно время, чтобы антибиотик подействовал. И, точно так же, нужно время, чтобы увидеть результаты остановки вражеских перевозок по этим мостам.

По моему убеждению, подробно анализировать будем где-то осенью. Но уже сейчас эта история звучит очень интересно и амбициозно.

Стоит отметить (я на 100% в этом уверен), что Украину не интересует само по себе экономическое удушение Крыма. Хотя в качестве побочного эффекта, очевидно, кризис там будет нарастать (и в этом нет ничего плохого, ведь из-за кризиса оттуда быстрее будут уезжать россияне и коллаборационисты).

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Однако это - не главная цель. Главная цель - помешать поставкам живой силы, техники, боеприпасов, которые происходят с территории России через Крымский мост, через весь полуостров в направлении Херсонской и Запорожской областей. Нам нужно сделать так, чтобы к военной группировке россиян, расположенной на оккупированных территориях этих областей, доехало как можно меньше грузов.

По разным оценкам, там сосредоточено где-то 150-180 тысяч человек личного состава. И нам нужно их ослабить, чтобы им было труднее держать оборону, чтобы у них было меньше наступательного потенциала, они не могли продвигаться на Гуляйполе, Орехов, Запорожье… Ведь попытки перебрасывать эти самые грузы из Ростова также уже контролируются нашими Силами обороны...

Конечно, враг также работает над тем, чтобы найти противодействие нашим ударам.

Россияне ищут варианты. Однако даже если нам в течение месяца-двух удастся хотя бы на 30% сократить поставки военной техники, вооружения, боеприпасов через Крым, мы убьем сразу нескольких "зайцев".

Во-первых, существенно сократим товарооборот РФ с Крымом, тем самым сделав Крым для россиян не таким привлекательным (то есть, россияне могут задуматься, зачем им вообще этот Крым). Во-вторых, это позволит значительно уменьшить террор в том самом Херсоне, Запорожье, Никополе и т. д. То есть, чем меньше снабжения, тем меньше снарядов, тем меньше обстрелов…

Конечно, я не спешил бы говорить, что россияне сразу же из-за этого будут сбегать с оккупированных территорий. Это - слишком оптимистично. И мы должны понимать, что они попытаются ремонтировать поврежденные мосты. Да и в таких условиях враг не сможет использовать их на полную мощность. Представим, что через тот же Чонгар, например, могла спокойно проехать грузовик на 20 тонн, но после повреждений пройти может только грузовик на 10 тонн. Чтобы доставить тот же груз, что и раньше, им уже нужны два грузовика. А это - вдвое больше топлива, вдвое больше рисков, что какая-то из них точно будет поражена, это вдвое больше изнурения людей, которые должны эти грузовики доставить, и так далее.

Кстати, я бы не исключал, что будут наноситься удары и по грузам, которые россияне будут пытаться доставлять по Крымскому мосту. На сам мост нам, возможно, не стоит тратить ресурсы - мы действительно можем его сейчас повредить, но не разрушить. И у нас есть гораздо больше нужных целей, на которые стоит сконцентрировать такие удары. А вот какая-нибудь колонна с техникой, какая-нибудь колонна с топливом - это интересно и менее затратно.