Дроны не разрушат мосты в Крым, но удары нужно продолжать: аналитики назвали причины

Мостовые и понтонные переправы оккупантов на въезде в Крым оказались под огневым контролем.

Хотя ударами беспилотников сложно вывести мосты из строя, в постоянной бомбардировке мостов, соединяющих Крым с другими частями Украины, все же есть смысл. Об этом рассказали аналитики военного портала Defence Express.

Речь идет о том, что беспилотники типа FP-2 и "Бегемот", которыми и наносится удар, не могут разрушить мост – для этого им не хватит мощности. Однако они "наносят серьезный ущерб мостам и повреждают их конструкцию". Авторы считают, что даже более мощные средства, чем беспилотники, не способны полностью уничтожить мосты. Однако ранее во время войны с Россией у Украины уже были примеры успешного затруднения логистики оккупантов благодаря тому, что она держала мосты под огневым контролем.

Аналитики напомнили, как в июне 2023 года по мостам вблизи Чонгара были нанесены удары крылатыми ракетами Storm Shadow. Тогда ракеты повредили опору моста и асфальтовое покрытие в одном из пролетов, однако не уничтожили мост. Его вскоре отремонтировали.

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В 2022 году ударами РСЗО HIMARS Украина обстреливала Антоновский мост в Херсоне. Но несмотря на десятки ракет GMLRS мост не был полностью разрушен. Однако движение по нему было затруднено, и это стало одной из причин отступления армии РФ из Херсона. Отступая с правого берега, россияне еще больше разрушили мост.

Именно ситуация с Антоновским мостом может объяснить смысл ударов по крымским мостам: "HIMARS так и не удалось его разрушить, но они сделали его непригодным для передвижения тяжелой техники. Чтобы переправлять через Днепр бронетехнику и тяжелую автотехнику типа логистических грузовиков, пришлось создавать понтонные переправы".

Конечно, и понтонные переправы также оказались под огневым контролем. Однако эти переправы очень уязвимы к ударам. К тому же "они имеют ограничения по массе и скорости передвижения техники".

В случае с Херсоном наведение понтонных переправ привело к затруднению пополнения войск и потере боеспособности подразделений. Теперь подобное повторяется на въезде в Крым.

"В результате постоянных ударов мосты становятся непригодными для передвижения тяжелой техники. Налаживание понтонных переправ приводит к замедлению логистики, а также создает многокилометровые очереди из фур и грузовиков, ожидающих возможности проехать", – говорится в статье.

Аналитики подчеркнули, что для достижения военного эффекта необходимо сохранять регулярность ударов и наращивать удары по грузовикам и другой технике, обеспечивающей логистику оккупантам.

Удары по мостам в Крыму – последние новости

Напомним, что Силы обороны Украины несколько дней подряд наносят удары беспилотниками FP-2 и "Бегемот" по мостам, ведущим из временно оккупированного Крыма в Херсонскую область. По оценкам, атаки уже существенно повредили критическую логистическую инфраструктуру между оккупированным Крымом и южными регионами фронта.

Западные СМИ считают, что трассы на оккупированном юге Украины, которые были одним из двух путей в Крым, уже не являются безопасными для оккупантов. В частности, трасса Р-280 – одна из главных артерий протяженностью более 480 километров, проходящая от Ростова-на-Дону через оккупированные Мариуполь и Мелитополь в Крым вдоль побережья Азовского моря.

К тому же военные аналитики отмечают, что передвижение по понтонным переправам крайне медленно для военной техники. И это делает ее легкой мишенью для ударов.

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