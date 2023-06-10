Премьер-министр Канады Джастин Трюдо возложил ответственность за катастрофу на Каховской гидроэлектростанции на Российскую Федерации.
На совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге во время его визита в столицу Трюдо заявил, что подрыв дамбы – следствие российского вторжения в Украину.
"Нет никаких сомнений в том, что разрушение дамбы было прямым следствием решения России вторгнуться в мирную страну-соседа – Украину. Война, развязанная Россией, катастрофически повлияла на инфраструктуру, разрушила семьи, унесла жизни, повлекла экономические, продовольственные, энергетические проблемы во всем мире. Россия ответственна и будет нести эту ответственность", – сказал Трюдо.
Кто стоит за атакой на Каховскую ГЭС
Украина сразу после инцидента на Каховской ГЭС заявила, что за атакой стоит страна-агрессор, а дамба была уничтожена в результате подрыва. Главное управление разведки заявило, что есть доказательства причастности высшего руководства Российской Федерации к подрыву дамбы и напомнило, что о минировании врагом объекта было известно еще в прошлом году.
В то же время не все страны-партнеры Украины готовы заявить о причастности к крупнейшей техногенной катастрофе последних десятилетий именно Российской Федерации.
В Евросовете, Еврокомиссии и Германии назвали Россию виновной в преступлении. Но США и Великобритания заявили, что изучают информацию о причастности РФ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что "осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население", не упоминая Россию.
Президент Турции Эрдоган в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поднял вопрос о создании комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для детального расследования взрыва. Зеленский и Макрон также обсуждали перспективу проведения расследования.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица подчеркивал, что расследование подрыва Каховской ГЭС пока невозможно из-за российской оккупации этой территории и отказа оккупационной администрации от сотрудничества. Кроме этого, за неделю до взрыва на Каховской ГЭС власти России разрешили не расследовать аварии на опасных объектах, произошедшие во время войны.