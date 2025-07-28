На выходных на Земле была магнитная буря.

С началом новой рабочей недели магнитные бури на Земле утихнут. После выходных, когда К-индекс достигал 5, в понедельник его уровень будет чуть выше 1. Это говорит о том, что магнитной бури не будет. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

По прогнозу, в ближайшиие дни сильных магнитных бурь также не ожидается. Магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии.

О том, что сегодня не ожидается магнитной бури, свидетельствует и прогноз глобальной геомагнитной активности BGS. По данным Geomagnetism, сегодня уровень будет от тихого до активного, но даже слабой магнитной бури класса G1 не ожидается.

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Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури — это возмущения в магнитном поле Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечного ветра. Когда потоки заряженных частиц достигают нашей планеты, они взаимодействуют с её магнитосферой, вызывая колебания.

Бури могут длиться от нескольких часов до нескольких суток. Сильные магнитные бури способны влиять на здоровье метеозависимых людей (головные боли, слабость, скачки давления и прочее), а также нарушать работу связи, навигации и даже вызывать сбои в электрооборудовании.

Обычно силу магнитной бури оценивают по K-индексу: от 5 баллов и выше начинается классификация по уровням G1–G5, где G5 — самый мощный.

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