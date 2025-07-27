Он отметил, что в последнее время в его подразделение добровольно вступают люди в возрасте от 18 до 23 лет.

Беларуский доброволец Игорь "Янки" Янков сказал, что в Украине необходимо снижать мобилизационный возраст до 18 лет. Такое заявление прозвучало в интервью Bihus Info.

"Нет в этом никакого радикализма. Смотрите, все очень просто. Мы берем 18-летнего парня: у него намного больше здоровья, у него намного больший ресурс тела. Он быстро усваивает – из него лепи, что хочешь. Они молодые, они более злые. Это идеальный возраст", – объяснил он.

"Янки" отметил, что в Беларуси юноши идут в армию с 17 лет. Ведущая добавила, что в армию в Украине тоже идут в достаточно юном возрасте, однако здесь речь о мобилизации для участия в войне. На слова журналистки о том, что не все, кто служит в армии, идут воевать, доброволец сказал:

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"Я думаю, что армия придумана для того, чтобы обучить людей владеть оружием, обучить тактике и так далее. То есть это подготовка человека к войне".

Когда журналистка сказала, что 18-летний юноша по сути только закончил школу, "Янки" отметил, что его "не пошлют сразу на войну" – ему дадут подготовку, знания и он станет специалистом.

"Мы берем 18-летнего специалиста и берем, допустим, 50-летнего мужика, который пришел на войну. Кто пройдет большую дистанцию или пронесет больше? Мало людей в 50 лет пройдут большие дистанции и будут такие выносливые, как 18-летний парень", – констатировал Янков, добавив, что в последнее время в его подразделение добровольно вступают люди в возрасте от 18 до 23 лет.

Мобилизация в Украине: вы могли это пропустить

25 июля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине – до 5 ноября 2025 года.

Тем временем военнослужащий, соучредитель Центра поддержки аэроразведки Игорь Луценко недавно заявил, что необходимо начать проводить политику мобилизации или радикально снижать потери.

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