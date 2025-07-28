Известно о 5 пострадавших в Дарницком районе Киева.

Ночью россияне атаковали столицу Украины дронами. В полиции рассказали о последствиях ночной атаки и показали фото.

Отмечается, что известно о 5 пострадавших в Дарницком районе Киева, среди них малолетний ребенок.

В результате атаки ударной волной повреждены окна многоэтажки с 6 по 11 этажи, пять человек получили осколочные ранения.

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"Среди пострадавших двухлетняя девочка, у которой резаные раны стопы. Врачи госпитализировали пострадавших", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены несколько автомобилей, припаркованных во дворе дома.

В то же время глава Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщает о большем количестве пострадавших.

"Только в результате атаки одного этого дрона в Дарницком районе по состоянию на сейчас имеем 8 пострадавших, из них 4 - госпитализированы. В том числе медицинскую помощь оказывают девочке трех лет с резаной раной", - написал он.

Кроме Киева под удар также попала Хмельницкая область. Председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин сообщил, что в результате атаки есть сбивания, но информация о повреждениях, травмированных или погибших не поступала.

Атаки на Киев

Напомним, в начале прошлой недели россияне массированно атаковали Киев дронами, сообщалось о разрушениях во многих районах и пострадавших.

По сообщениям властей, пострадали семь человек, среди них - 15-летняя девушка.

Также повреждены жилые дома, детский сад, супермаркет, МАФы, гаражи, транспортные средства, складские помещения и наземная часть станции метро "Лукьяновская".

Тем временем немецкий генерал Кристиан Фройдинг, который отвечает за координацию военной помощи Украине, предупреждает о намерении россиян выйти на производство 2 тысяч "Шахедов" в сутки, что станет огромной проблемой для Украины.

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