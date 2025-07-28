Пилот Denfix 'минусует' российские дроны и ракеты из модернизированного МиГа (видео)

Он летает на МиГ-29, который способен не только преследовать цели на скорости более 2400 км/ч, но и применять современное западное вооружение.

Воздушное командование "Запад" обнародовало впечатляющее видео боевой работы летчика, который уже уничтожил более 20 целей.

Как отмечают в пресс-службе командования, пилот с псевдо Denfix стал грозой для вражеских дронов и ракет. Он входит в состав легендарной Севастопольской бригады тактической авиации и является одним из самых результативных пилотов на МиГ-29.

За его плечами - более 20 успешно уничтоженных вражеских воздушных целей. Среди громких эпизодов - точный перехват иранского дрона "Shahed" в ночном небе ракетой класса "воздух-воздух".

Его боевой самолет - модернизированный украинскими инженерами МиГ-29, который способен не только преследовать цели на скорости более 2400 км/ч, но и применять современное западное вооружение, включая американские ракеты HARM.

Видео, распространенное Воздушным командованием, демонстрирует, как Denfix ежедневно рискует жизнью, чтобы защитить мирные украинские города от террора с воздуха.

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Напомним, 22 июля в Украине потерпел крушение истребитель Mirage-2000, переданный Францией. Пилоту удалось катапультироваться. Перед этим он смог отвести самолет подальше от жилой застройки, то есть обошлось без трагических последствий на земле.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту падения Mirage-2000 на Волыни. Событие квалифицировано по ч. 2 ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу. После взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники.

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