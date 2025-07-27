Марта Гичко

Легендарный американский бомбардировщик B-29, сбросивший ядерные бомбы на Японию, стал символом и технического прорыва, и масштабной трагедии.

Boeing B-29 Superfortress - легендарный американский бомбардировщик, который стал символом начала ядерной эры. Именно два таких самолета - Enola Gay и Bockscar - в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Эти удары стали решающими в завершении Второй мировой войны, но одновременно вызвали беспрецедентные человеческие жертвы, пишет Wion.

Это было не просто техническое достижение. Это был момент, который перевернул мир, говорят историки авиации.

Инженерное чудо своего времени

B-29 был одним из самых передовых самолетов своего времени. У него были

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герметичные кабины;

дистанционно управляемые пушечные башни;

дальность полета более 5000 км;

высоту полета до 9 км;

бомбовую нагрузку до 9 тонн.

Этот самолет умел бить издалека, высоко и точно. Он создал новую парадигму воздушной войны.

Кроме ядерных ударов, B-29 совершал масштабные налеты на японские города. Его эффективность изменила представление о стратегической бомбардировке.

После Второй мировой войны B-29 еще воевал в Корейской войне, а затем был заменен реактивными моделями вроде B-47.

Где сейчас легендарные бомбардировщики?

Enola Gay - экспонируется в Центре Удвара-Хейзи (США, Вирджиния).

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Bockscar - хранится в Национальном музее ВВС США в Дейтоне, Огайо.

Еще несколько B-29 выставлены в музеях США как исторические артефакты.

Несмотря на инженерное величие, наследие B-29 связано с 200 тысячами погибших в Хиросиме и Нагасаки. Эти самолеты сегодня - не только символы технологического прорыва, но и напоминание о цене войны.

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