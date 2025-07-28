По словам военного, россияне пытаются использовать весь потенциал в течение 50 дней, которые им дал Трамп.

Россия накапливает силы и ищет слабые места для прорыва, чтобы достичь результатов за 50 дней, которые президент США Дональд Трамп дал Кремлю для мирных переговоров.

Об этом в эфире канала КИЕВ24 сообщил Николай Волохов, командир подразделения TERRA в составе 3-го армейского корпуса.

"Штурмы происходят фактически каждый день. Рекордом было более 20 штурмов на участке. Здесь, конечно, есть определенная логика, потому что мы сейчас держим около 60 км - это один из крупнейших участков, который держит одно подразделение", - отметил Волохов.

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По словам военного, россияне давят непрерывными штурмами малыми группами. Сейчас враг рассчитывает на прорыв.

"Они хотят накопить определенные силы, найти во фронте слабые места, куда можно прорваться, и за эти 50 дней, о которых сейчас говорят наши союзники, будут пытаться максимально реализовать свой потенциал", - сказал Волохов.

В то же время военный добавил, что воины 3 армейского корпуса крепко держат оборону на Харьковщине и блокируют попытки врага прорваться вперед.

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Как сообщал проект DeepState, бойцы 225 отдельного штурмового полка (ОШП) освободили населенный пункт Кондратьевка Сумской области. Это уже второе село, которые освободили воины из этого подразделения, нанеся при этом значительные потери оккупантам.

Тем временем на Краматорском направлении российские захватчики прибегают к хитрости, чтобы дойти до украинских позиций. Как рассказал командир батальона беспилотных систем 30 ОМБр имени князя Константина Острожского Михаил Трач, оккупанты даже наряжаются в костюмы собак, а потом ползают по полю.

В то же время 54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска Донецкой области.

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