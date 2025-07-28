Коваленко рассказал, как ВСУ превратили Крым для оккупантов во вторую Чернобаевку

На оккупированном полуострове россияне ежемесячно теряют десятки ценных систем ПВО, но не могут их защитить.

Российские оккупанты теряют до 35 систем противовоздушной обороны ежемесячно. И до трети из них - в оккупированном Крыму. Об этом для сайта Oboz.ua написал обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Эти потери на полуострове Крым им спешно необходимо компенсировать. А компенсации потерь ПВО с помощью производства у России сейчас практически нет и приходится осуществлять ее исключительно переброской из других позиционных районов, таким образом оголяя воздушное пространство на участках ВОТ материковой Украины, но чаще - над самой Россией", - написал он.

По его информации, для прикрытия воздушного пространства российские оккупанты разместили в Крыму 31-ю дивизию ПВО, состоящую из 12-го (позиционный район Евпатория и Севастополь) и 18-го зенитно-ракетных полков (позиционный район Джанкой, Феодосия и Тарханкут), а также 3-го радиотехнического полка (Тарханкут).

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Он сделал вывод, что Крым площадью чуть более 26 тыс. кв. км превращается для российской ПВО во вторую Чернобаевку. И объяснил почему:

"Крымская ПВО по отношению к угрозам с материковой части Украины гораздо более уязвима, чем, например, та, что размещается на материковой части России. Это потому, что российские зенитно-ракетные полки оснащены преимущественно секторальными РЛС 92Н2Е, неполноценными в вопросах фиксации и сопровождения малогабаритных целей. Для таких целей применяются РЛС кругового обзора 91Н6Е, а с ними у российских войск острейший дефицит. Попытки компенсировать эту нехватку "Небо-М" и "Каста-2Е2" завершаются достаточно быстрым уничтожением этих РЛС, что вынуждает и их компенсировать в авральном режиме, перебрасывая из других районов"

Коваленко пишет, что россияне не могут перестать прикрывать Крым, который является для них важным логистическим узлом и местом размещения большого количества военных объектов. Но не могут сделать это эффективно ни физически, ни технологически.

"Вот и получилось, что полуостров Крым превращается для РОВ в очередную Чернобаевку. Правда, гораздо большую по площади, но абсолютно аналогичную по сути. Роковой особенностью Крыма для россиян стало то, что это полностью замкнутая площадь. То есть все позиционные районы заранее известны - как локации, которые больше всего способствуют размещению средств ПВО, так и наоборот. По сути, РОВ в Крыму ограничены границами самого полуострова", - сделал он вывод.

Чем известна Чернобаевка

Напомним, что небольшой аэродром вблизи Херсона стал известным после того, как во время оккупации россияне потеряли там большое количество живой силы и техники. Несмотря на удары ВСУ оккупанты продолжали использовать аэродром для базирования. Они создали там склады, которые более 20 раз уничтожались ударами Сил обороны Украины. Следы этих ударов можно было рассмотреть после деоккупации Чернобаевки.

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