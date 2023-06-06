Вашингтон пока "не может однозначно сказать, что произошло" на Каховской ГЭС.

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США известно об информации, что именно Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, но в настоящее время подтвердить это Вашингтон не может.

"Мы внимательно следим за последствиями этого разрушения, которое вызвало массовый потоп в Украине и эвакуацию многих тысяч украинцев. ... Мы видели сообщения о том, что россияне несут ответственность за взрыв на дамбе. Я напомню, что российские войска незаконно зашли в прошлом году и с тех пор продолжают оккупацию. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты, и мы работаем вместе с украинцами для получения дополнительной информации. Мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. ... Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным", – сказал Кирби на брифинге.

Ранее издание NBC News со ссылкой на источники сообщило, что США владеют данными, которые подтверждают, что Россия стоит за атакой, и собираются рассекретить их позднее сегодня.

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Подрыв Каховской ГЭС - что нужно знать

В ночь на вторник, 6 июня, была взорвала дамба Каховской ГЭС, в результате чего по меньшей мере 13 населенных пунктов были затоплены, более 80 оказались в зоне риска, и около 40 тысяч человек в южных областях Украины (преимущественно - на оккупированной территории) нуждались в эвакуации.

В Кремле заявили, что это результат "преднамеренной диверсией с украинской стороны". ГУР МО в свою очередь подтвердило, что российские оккупанты заминировали и подорвали ГЭС, вероятно, дистанционно. Уничтожение дамбы в результате обстрела украинский президент Владимир Зеленский назвал невозможным.

Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Россию причастной к атаке. О вине России заявила и глава немецкого МИД Германии Анналена Бербок.

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