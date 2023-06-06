Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США известно об информации, что именно Россия подорвала дамбу Каховской ГЭС, но в настоящее время подтвердить это Вашингтон не может.
"Мы внимательно следим за последствиями этого разрушения, которое вызвало массовый потоп в Украине и эвакуацию многих тысяч украинцев. ... Мы видели сообщения о том, что россияне несут ответственность за взрыв на дамбе. Я напомню, что российские войска незаконно зашли в прошлом году и с тех пор продолжают оккупацию. Мы делаем все возможное, чтобы оценить эти отчеты, и мы работаем вместе с украинцами для получения дополнительной информации. Мы не можем однозначно сказать, что произошло в этот момент. ... Что мы абсолютно точно можем сказать, так это то, что ущерб украинскому народу и региону будет значительным", – сказал Кирби на брифинге.
Ранее издание NBC News со ссылкой на источники сообщило, что США владеют данными, которые подтверждают, что Россия стоит за атакой, и собираются рассекретить их позднее сегодня.
Подрыв Каховской ГЭС - что нужно знать
В ночь на вторник, 6 июня, была взорвала дамба Каховской ГЭС, в результате чего по меньшей мере 13 населенных пунктов были затоплены, более 80 оказались в зоне риска, и около 40 тысяч человек в южных областях Украины (преимущественно - на оккупированной территории) нуждались в эвакуации.
В Кремле заявили, что это результат "преднамеренной диверсией с украинской стороны". ГУР МО в свою очередь подтвердило, что российские оккупанты заминировали и подорвали ГЭС, вероятно, дистанционно. Уничтожение дамбы в результате обстрела украинский президент Владимир Зеленский назвал невозможным.
Глава Евросовета Шарль Мишель назвал Россию причастной к атаке. О вине России заявила и глава немецкого МИД Германии Анналена Бербок.