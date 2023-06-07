Президенты обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования причин катастрофы на Каховской ГЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили последствия подрыва российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.

Как Макрон сообщил в Twitter после разговора, Франция предоставит Украине помощь в течение нескольких часов.

"Я выразил президенту Зеленскому свою солидарность с украинским народом после нападения на Каховскую дамбу. Франция осуждает этот жестокий акт, который ставит под угрозу население. В течение следующих нескольких часов мы отправим помощь для удовлетворения насущных потребностей", - написал он.

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Зеленский, сообщая о переговорах с французским лидером, назвал их "основательными".

"Рассказал об актуальной ситуации на Херсонщине, экологических и гуманитарных последствиях российского теракта. Передал насущные потребности Украины для ликвидации катастрофы. Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования ее причин. ... Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к глобальному саммиту мира", – отметил он.

Зеленский также поблагодарил Макрона за поддержку на заседании Совета Безопасности ООН, которое Украина созвала в связи с российским терактом.

Как мир помогает Украине преодолеть последствия подрыва дамбы на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов затоплены, около 80 под угрозой, десятки тысяч населения юга Украины нуждаются в эвакуации, экологии и почвам юга нанесен непоправимый ущерб.

После дерзкого теракта врага Украина обратилась к мировым гуманитарным организациям, ООН, Красному Кресту. В то же время, как рассказал президент, крупнейшие международные организации не дали ответа на запрос о помощи или отказали в ней.

ЕС уже начал оказывать помощь, первыми отреагировали Германия, Австрия и Литва.

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