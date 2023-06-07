Такая комиссия может быть создана по принципу той, которая работала над "зерновой сделкой".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе которого стороны обсудили подрыв россиянами Каховской ГЭС.

Как сообщает турецкое издание BirGun, в ходе диалога Эрдоган заявил о возможности создания комиссии с участием экспертов от Украины, РФ, ООН и международного сообщества, включая Турцию, для детального расследования взрыва на Каховской плотине. Турецкий президент заявил, что Анкара готова сделать все возможное для этого.

Эрдоган высказал мнение, что для создания такой комиссии можно использовать метод переговоров, как в зерновой сделке.

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Также он подчрекнул, что идея возвращения к переговорам должна быть преобладающей. В частности, Эрдоган отметил, что на фоне продолжения боевых действий, невозможно предотвратить человеческие жертвы, поэтому необходимо сосредоточиться на вопросе возобновления переговорного процесса.

Инициативу турецкого президента прокомментировал глава государства в Телеграм-канале. Зеленский уточнил, что рассказал Эрдогану о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности, о рисках для Запорожской АЭС. "Передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия", - отметил президент.

"Голос Турции важен, когда речь идет о выводе оккупационных войск с украинской территории. А также о возвращении наших незаконно заключенных, в частности крымских татар, и продолжении и расширении зерновой инициативы", - написал Зеленский.

Подрыв Каховской ГЭС

Россияне в ночь на 6 июня взорвали Каховскую ГЭС, в результате этого в зоне подтопления оказались около 80 населенных пунктов, тысячи жителей нуждаются в эвакуации.

После этого россияне поспешили обвинить в случившемся украинские власти. Однако, как сегодня заявили в Главном управлении разведки, российская пропаганда хаотично отреагировала на подрыв Каховской плотины и подчеркнули, что ни у кого, кроме россиян, не было физической возможности, чтобы осуществить такой масштабный подрыв.

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