Некоторые из них фактически являются музейными экспонатами, но есть и те, которые до сих пор несут боевую службу.

Война в Украине в очередной раз показала, насколько важным является постоянное внедрение технологических инноваций, чтобы сохранять преимущество, или хотя бы паритет с противником. Ярким примером этого стала битва за Черное море, в которой новейшие морские дроны Украины частично уничтожили, а частично загнали в защищенные гавани мощный, но уже престарелый Черноморский флот России.

Но на самом деле потопленная российская "Москва" и подбитый "Адмирал Макаров" - это еще совсем "новые" корабли, если сравнивать с некоторыми их "коллегами", стоящими на вооружении разных стран мира. Как выяснил УНИАН из открытых источников, на сегодня самым старым военным кораблем в мире является трехмачтовый линейный корабль первого ранга HMS Victory, который был спущен на воду аж в 1765 году и до сих пор формально остается на балансе Королевского флота Великобритании.

"Виктория" имеет длину 69 метров, 104 пушки на вооружении, ее номинальная максимальная скорость составляет 11 узлов (20 км/ч), а экипаж около 850 человек. "Виктория" успела повоевать в Войне за независимость США и в Наполеоновских войнах. Самым отважным эпизодом службы корабля стало участие в знаменитой Трафальгарской битве 1805 года, которая положила конец морским амбициям Революционной Франции.

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В отличие от большинства деревянных парусных кораблей линкор не пошел на дрова. Сегодня "Виктория" является музейным экспонатом, формально остающимся в составе ВМС как исторический символ. Однако британский линкор уже более 100 лет не выходил в море, оставаясь на вечной стоянке в сухом доке Портсмута.

У британского линкора есть достойный конкурнент. Американский фрегат USS Constitution был спущен на воду в 1797 году - 227 лет назад. В то время это был действительно мощный боевой корабль: три мачты, 62 метра длины, 44 пушки на борту, скорость до 13 узлов (24 км/ч), экипаж около 450 человек.

Корабль участвовал в так называемой квази-войне 1798-1800 гг. против французских пиратов, в Первой берберийской войне 1801-1805 гг. против берберийских пиратов в Средиземном море и в англо-американской войне 1812-1815 гг.

В 1907 году из корабля решили сделать плавучий музей, который постоянно пришвартован в Бостоне, штат Массачусетс. Однако, несмотря на фактически музейный статус, корабль формально остается на вооружении ВМС США как символ американской морской истории. Ключевая разница с британским линкором "Виктория" заключается в том, что "Конституция" периодически выходит в море для демонстрационных рейсов.

На самом деле, подобные музейные экспонаты (хоть и значительно более молодые), формально записанные в состав военно-морского флота, есть у многих государств. Если же принимать во внимание только те корабли, которые не просто приписаны к флоту, но и выполняют вполне реальные военные задачи (хотя бы и в мирное время), то здесь деревянных парусников уже не остается.

Старейшим кораблем, который до сих пор выполняет задачи в составе военно-морских сил, является российское спасательное судно "Коммуна" 1913 года постройки. Его спустили на воду еще в царские времена, как вспомогательное небоевое судно "Волхов", уже в 1922 году переименованное в "Коммуну".

Судно имеет конструкцию типа "катамаран", длина 96 м, вооружение отсутствует, экипаж около 100 человек. Конструкция судна позволяет проводить работы по подъему затонувших объектов и спасению подводных лодок.

"Коммуна" участвовала в Первой мировой войне в спасательных операциях на Балтийском море. Во Второй мировой войне его использовали для подъема затонувших судов и оборудования в Черном море. Что интересно, "Коммуна" успела "повоевать" и против независимой Украины. В 2022 году судно участвовало в спасательных операциях после затопления крейсера "Москва" и для обследования на морском дне других кораблей Черноморского флота РФ.

По состоянию на 2025 год "Коммуна" остается на балансе Черноморского флота РФ и базируется в Севастополе, хотя ее техническое состояние остается дискуссионным. 21 апреля 2024 года по судну прилетела украинская противокорабельная ракета. Судно не затонуло, но получило определенные повреждения, масштаб которых точно не известен.

Если говорить именно о боевых кораблях, которые до сих пор остаются в строю, то самым старым в мире считает ривер-монитор "Parnaíba" - бразильский речной военный корабль, спущенный на воду в 1937 году.

Это бронированный артиллерийский корабль, предназначенный именно для речных операций. Он имеет длину 55 метров, 7 пушек различных калибров, скорость до 11 узлов (20 км/ч) и экипаж около 70-80 человек.

За свою историю никогда не принимал непосредственного участия в боевых действиях, хотя привлекался к операциям против контрабанды, пиратства и незаконной добычи ресурсов в бассейне Амазонки. До сих пор используется вооруженными силами Бразилии для патрулирования, борьбы с наркотрафиком и поддержки гуманитарных миссий в регионе Амазонии.

Наконец старейшим боевым кораблем на службе, предназначенным для операций в открытом море, является американский командный корабль USS Blue Ridge (LCC-19).

Он был спущен на воду 4 января 1969 года, введен в эксплуатацию 14 ноября 1970 года. Имеет длину 193 метра, на вооружении несколько пушек среднего и малого калибра, скорость до 23 узлов (42 км/ч), экипаж более 250 офицеров и 1200 матросов.

Хотя корабль и имеет пушки, его основное назначение - это командование другими кораблями флота. USS Blue Ridge - это флагман Седьмого флота США, который отвечает за западную часть Тихого и весь Индийский океан. Именно поэтому корабль оборудован передовыми системами командования, контроля, связи и разведки.

Корабль участвовал во Вьетнамской войне на ее финальном этапе, а после того бесчисленное количество раз участвовал в миссиях патрулирования океанов.

По состоянию на июль 2025 года USS Blue Ridge остается флагманом Седьмого флота США с постоянной базой в Йокосуке, Япония. Ожидается, что он останется в эксплуатации по крайней мере до 2039 года. Поскольку в ВМС США на сегодня он дольше всех остается на действительной службе, он несет исторический флаг First Navy Jack.

Самые старые танки и самолеты на службе

Как писал УНИАН, самым старым боевым самолетом, который до сих пор остается на службе, является китайская копия советского МиГ-17, созданная в середине 1950-х годов. Около сотни этих самолетов до сих пор остаются на вооружении Северной Кореи.

Также мы рассказывали о самых старых боевых танках, которые до сих пор остаются на вооружении некоторых стран. Среди них в том числе и легентарный харьковский Т-34. Кроме того, Украина является оператором одного из старейших танков - Т-55.

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