Самые старые боевые корабли мира - американский и бразильский / коллаж УНИАН, фото wikipedia.org

Война в Украине в очередной раз показала, насколько важным является постоянное внедрение технологических инноваций, чтобы сохранять преимущество, или хотя бы паритет с противником. Ярким примером этого стала битва за Черное море, в которой новейшие морские дроны Украины частично уничтожили, а частично загнали в защищенные гавани мощный, но уже престарелый Черноморский флот России.

Но на самом деле потопленная российская "Москва" и подбитый "Адмирал Макаров" - это еще совсем "новые" корабли, если сравнивать с некоторыми их "коллегами", стоящими на вооружении разных стран мира. Как выяснил УНИАН из открытых источников, на сегодня самым старым военным кораблем в мире является трехмачтовый линейный корабль первого ранга HMS Victory, который был спущен на воду аж в 1765 году и до сих пор формально остается на балансе Королевского флота Великобритании.

"Виктория" имеет длину 69 метров, 104 пушки на вооружении, ее номинальная максимальная скорость составляет 11 узлов (20 км/ч), а экипаж около 850 человек. "Виктория" успела повоевать в Войне за независимость США и в Наполеоновских войнах. Самым отважным эпизодом службы корабля стало участие в знаменитой Трафальгарской битве 1805 года, которая положила конец морским амбициям Революционной Франции.

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В отличие от большинства деревянных парусных кораблей линкор не пошел на дрова. Сегодня "Виктория" является музейным экспонатом, формально остающимся в составе ВМС как исторический символ. Однако британский линкор уже более 100 лет не выходил в море, оставаясь на вечной стоянке в сухом доке Портсмута.

Линкор "Виктория" в свои лучшие времена / фото wikipedia.org

У британского линкора есть достойный конкурнент. Американский фрегат USS Constitution был спущен на воду в 1797 году - 227 лет назад. В то время это был действительно мощный боевой корабль: три мачты, 62 метра длины, 44 пушки на борту, скорость до 13 узлов (24 км/ч), экипаж около 450 человек.

Корабль участвовал в так называемой квази-войне 1798-1800 гг. против французских пиратов, в Первой берберийской войне 1801-1805 гг. против берберийских пиратов в Средиземном море и в англо-американской войне 1812-1815 гг.

В 1907 году из корабля решили сделать плавучий музей, который постоянно пришвартован в Бостоне, штат Массачусетс. Однако, несмотря на фактически музейный статус, корабль формально остается на вооружении ВМС США как символ американской морской истории. Ключевая разница с британским линкором "Виктория" заключается в том, что "Конституция" периодически выходит в море для демонстрационных рейсов.

Фрегат "Конституция" во время выхода в море в 2012 году / фото wikipedia.org

На самом деле, подобные музейные экспонаты (хоть и значительно более молодые), формально записанные в состав военно-морского флота, есть у многих государств. Если же принимать во внимание только те корабли, которые не просто приписаны к флоту, но и выполняют вполне реальные военные задачи (хотя бы и в мирное время), то здесь деревянных парусников уже не остается.

Старейшим кораблем, который до сих пор выполняет задачи в составе военно-морских сил, является российское спасательное судно "Коммуна" 1913 года постройки. Его спустили на воду еще в царские времена, как вспомогательное небоевое судно "Волхов", уже в 1922 году переименованное в "Коммуну".

Судно имеет конструкцию типа "катамаран", длина 96 м, вооружение отсутствует, экипаж около 100 человек. Конструкция судна позволяет проводить работы по подъему затонувших объектов и спасению подводных лодок.

"Коммуна" участвовала в Первой мировой войне в спасательных операциях на Балтийском море. Во Второй мировой войне его использовали для подъема затонувших судов и оборудования в Черном море. Что интересно, "Коммуна" успела "повоевать" и против независимой Украины. В 2022 году судно участвовало в спасательных операциях после затопления крейсера "Москва" и для обследования на морском дне других кораблей Черноморского флота РФ.

По состоянию на 2025 год "Коммуна" остается на балансе Черноморского флота РФ и базируется в Севастополе, хотя ее техническое состояние остается дискуссионным. 21 апреля 2024 года по судну прилетела украинская противокорабельная ракета. Судно не затонуло, но получило определенные повреждения, масштаб которых точно не известен.

"Коммуна" в 2009 году / фото wikipedia.org

Если говорить именно о боевых кораблях, которые до сих пор остаются в строю, то самым старым в мире считает ривер-монитор "Parnaíba" - бразильский речной военный корабль, спущенный на воду в 1937 году.

Это бронированный артиллерийский корабль, предназначенный именно для речных операций. Он имеет длину 55 метров, 7 пушек различных калибров, скорость до 11 узлов (20 км/ч) и экипаж около 70-80 человек.

За свою историю никогда не принимал непосредственного участия в боевых действиях, хотя привлекался к операциям против контрабанды, пиратства и незаконной добычи ресурсов в бассейне Амазонки. До сих пор используется вооруженными силами Бразилии для патрулирования, борьбы с наркотрафиком и поддержки гуманитарных миссий в регионе Амазонии.

Речной монитор "Парнайба" в 2020 году / фото wikipedia.org

Наконец старейшим боевым кораблем на службе, предназначенным для операций в открытом море, является американский командный корабль USS Blue Ridge (LCC-19).

Он был спущен на воду 4 января 1969 года, введен в эксплуатацию 14 ноября 1970 года. Имеет длину 193 метра, на вооружении несколько пушек среднего и малого калибра, скорость до 23 узлов (42 км/ч), экипаж более 250 офицеров и 1200 матросов.

Хотя корабль и имеет пушки, его основное назначение - это командование другими кораблями флота. USS Blue Ridge - это флагман Седьмого флота США, который отвечает за западную часть Тихого и весь Индийский океан. Именно поэтому корабль оборудован передовыми системами командования, контроля, связи и разведки.

Корабль участвовал во Вьетнамской войне на ее финальном этапе, а после того бесчисленное количество раз участвовал в миссиях патрулирования океанов.

По состоянию на июль 2025 года USS Blue Ridge остается флагманом Седьмого флота США с постоянной базой в Йокосуке, Япония. Ожидается, что он останется в эксплуатации по крайней мере до 2039 года. Поскольку в ВМС США на сегодня он дольше всех остается на действительной службе, он несет исторический флаг First Navy Jack.

USS Blue Ridge в 2025 году у берегов Новой Зеландии / фото wikipedia.org

Самые старые танки и самолеты на службе

Как писал УНИАН, самым старым боевым самолетом, который до сих пор остается на службе, является китайская копия советского МиГ-17, созданная в середине 1950-х годов. Около сотни этих самолетов до сих пор остаются на вооружении Северной Кореи.

Также мы рассказывали о самых старых боевых танках, которые до сих пор остаются на вооружении некоторых стран. Среди них в том числе и легентарный харьковский Т-34. Кроме того, Украина является оператором одного из старейших танков - Т-55.

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