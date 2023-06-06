Анналена Бербок прокомментировала подрыв плотины во время своего выступления в Сан-Паулу.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала Россию ответственной за техногенную катастрофу, которая произошла на Каховской ГЭС.

Об этом чиновница заявила во время своего визита в Сан-Паулу (Бразилия), пишет Bild: "Есть только один ответственный за эту техногенную и экологическую катастрофу - преступная и захватническая война России в Украине", - сказала она.

По словам министра, на данный момент власти Германии сотрудничают с Украиной, странами "Большой семерки" и МАГАТЭ для выяснения обстоятельств подрыва ГЭС.

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Бербок подчеркнула, что россияне использовали гражданскую дамбу в качестве оружия против Украины.

"Плотину Каховской ГЭС, гражданскую дамбу рядом с атомной электростанцией, использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в этом районе", - указала она.

Отметим, что по данным издания La Folha, Германия заинтересована в сотрудничестве с Бразилией в энергетическом вопросе. В частности, лития. Также во время визита министр приняла участие в мероприятии "Демократия и диджитализация".

Запад возложил вину за подрыв Каховской ГЭС на Россию

Напомним, что утром 6 июня глава Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что шокирован произошедшим на Каховской ГЭС. Как известно, ночью оккупанты подорвали дамбу. Под угрозой затопления примерно 80 населенных пунктов Украины. По данным ГУР, экоцид враг осуществил при помощи дистанционного управления, заложив взрывчатку.

Мишель пообещал, что россияне ответят за соответствующее преступление и указал, что поднимет этот вопрос на июньском саммите ЕС.

Также об ответственности РФ за военное преступление упомянули в Британии. Аналитик по вопросам обороны Майкл Кларк указал, что данный теракт выгоден лишь России и подметил, что взрыв произошел на российской стороне плотины, тем самым нивелировав смешное обвинение РФ о том, что Киев "сам себя" взорвал ночью.

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