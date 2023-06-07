Среди косвенных свидетельств - внесение изменений в российское законодательство относительно расследования техногенных катастроф, вызванных военными действиями.

Главное управление разведки Украины имеет доказательства причастности высшего руководства Российской Федерации к подрыву дамбы на Каховской ГЭС. Сообщения о минировании объекта были еще в прошлом году.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что подрыв дамбы на Каховской ГЭС - ужасный террористический акт, и персональную ответственность за это несет глава рашистского режима, его приспешники и все остальные причастные.

"Если говорить о доказательной базе - она есть, и продолжает собираться. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы и Каховской ГЭС стоит не просто Россия, а ее военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков", - заявил он в эфире телемарафона.

Видео дня

Он напомнил, что украинские власти на весь мир сообщали о том, что рашисты минируют ГЭС и дамбу, еще в прошлом году.

"То что за неделю до этого в нормативно-правовую базу РФ были внесены изменения относительно того, что последствия техногенных катастроф в результате военных действий не будут расследовать об этом также может свидетельствовать", - добавил представитель разведки.

Подрыв Каховской ГЭС - главные новости

Ночью на 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вероятно, это стало крупнейшей техногенной катастрофой Европы за последние десятилетия.

В результате подрыва дамбы Каховская ГЭС была полностью уничтожена и не подлежит восстановлению. Затоплены десятки населенных пунктов, объявлена эвакуация населения.

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что подрыв дамбы выгоден для России, а не для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: