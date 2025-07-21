Рассказываем, какие пенсии у медработников в Украине.

Каждый человек в Украине имеет право получить выплаты при выходе на заслуженный покой после долгих лет работы. Для некоторых категорий граждан доступна надбавка за выслугу лет.

УНИАН разобрался, какая пенсия полагается медицинским работникам за выслугу лет и какие условия для ее получения.

Пенсия за выслугу лет в Украине для медиков

Оказалось, что на льготную пенсию имеют право медики, которые трудились в учреждениях и на должностях из конкретного перечня. Речь идет о врачах и среднем медицинском персонале на любых должностях, фармацевтах и провизорах.

Видео дня

Кроме того, доплата за выслугу лет зависит от наличия стажа. При выходе на покой после 2024 года нужно обязательно иметь 30 лет стажа. Сам возраст человека не имеет значения.

При этом в двойном размере учитываются сроки работы до 2004 года в:

лепрозорном и противочумном учреждении здравоохранения;

в учреждении (отделении) по лечению людей, зараженных вирусом иммунодефицита человека или страдающих от СПИДа;

в прочих инфекционных заведениях или отделениях;

в патолого-анатомическом и реанимационном отделениях;

в заведениях, которые оказывают психиатрическую помощь.

Теперь перейдем к самим средстам, на которые может рассчитывать пожилой украинец.

Минимальная пенсия по выслуге медикам

Размер этой выплаты четко обозначен украинским государством. Согласно закону, пенсия по возрасту составляет около 55% от зарплаты, но не может быть меньше минимального размера этих выплат.

Как известно, минимальная пенсия медсестры в Украине такая же, как и у остальных граждан. Ее размеры определены законом и зависят от возраста человека и стажа. Так, те, кто достиг 65-летнего рубежа и могут похвастаться полным страховым стажем (30/35 лет), получают минимум 3 758 гривень.

Пенсию медику за выслугу лет считают, ориентируясь на стаж и размер доходов. ПФУ для этого берет среднемесячную зарплату за любые два месяца работы подряд, а затем умножает ее на коэффициент стажа.

Важно помнить, что работать и получать соответствующую доплату нельзя. Пенсию за выслугу лет платят, только когда человек уволен с работы, которая предоставила такое право. Если устроиться назад, то до повторного ухода с работы, деньги выплачивать не будут.

Однако у этой ситуации есть выход - работать по другой специальности. Так, медсестры и врачи могут пойти трудиться регистраторами, техслужащими, санитарками, младшими медсестрами и не только. Это позволит получать и пенсию за выслугу лет, и зарплату.

Ранее мы рассказывали, какая доплата пенсионерам после 65 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: