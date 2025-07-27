Нелюбовь кошек к воде давно стала мемом, хотя причины такого поведения остаются дискуссионными.

Один из самых известных фактов о кошках - они ненавидят воду, а точнее ненавидят, намокать в воде. Их пугает не только наполненная водой ванна, но даже маленькие брызги воды. И это тем более странно, если учесть, что почти все коты инстинктивно неплохо плавают.

Как пишет научный вестник LiveScience, пока нет никаких специализированных научных исследований о причинах такого отношения пушистиков к воде. Но ветеринары и специалисты по поведению кошек имеют свое мнение на этот счет.

Кристин Витале, специалист по поведению животных и основательница Maueyes Cat Science and Education, подозревает, что корень проблемы кроется в далеких предках современной домашней кошки. Африканский дикий кот, от которого происходят комнатные коты, в основном живет в пустынных условиях, где он редко встречает большие водоемы.

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"Они не особенно известны охотой вблизи воды или в воде. Значительную часть рациона африканского дикого кота составляют наземные животные, такие как грызуны. Учитывая это, неудивительно, что домашние кошки на самом деле не ищут воды. Этот вид просто не для этого создан", - считает Витале.

Однако Джонатан Лосос, профессор биологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе и автор книги "Мяуканье кошки: как коты эволюционировали от саванны до вашего дивана", в эту теорию не верит. По его мнению пустынное прошлое кошачьего рода здесь на самом деле ни при чем. Он отметил, что ареал диких африканских котов на самом деле включает некоторые водоемы, поэтому нельзя сказать, что эти животные совсем не знакомы с водой.

Дженнифер Вонк, эксперт по когнитивным функциям животных из Оклендского университета, назвала более практическую возможную причину, почему домашние кошки не любят воду: влага физически неудобна и потенциально может нарушить их обоняние.

"Их мех действительно переувлажняется, что делает движения более обременительными, что, вероятно, делает их уязвимыми", - сказала Вонк в комментарии Live Science.

Вода также приносит с собой новые запахи, к которым кошки чувствительны. По словам Вонк, коты могут обнаруживать химические сигналы в воде из-под крана, которые им неприятны.

В конце концов, ненависть кошек к воде может быть вызвана не одним фактором, а сочетанием нескольких причин, считают специалисты.

Эксперты говорят, что ранний опыт котенка может играть большую роль в том, как животное будет относится к воде в течение всей своей жизни. Хотя нет прямых научных исследований на эту тему, эксперты предполагают, что контакт с водой в детстве помогает котам спокойнее к ней относиться во взрослом возрасте.

"Вполне вероятно, что если бы котенок вырос возле воды, то во взрослом возрасте он чувствовал бы себя комфортнее рядом с водой. Учитывая это, каждый кот - индивидуальность. Даже находясь в воде, некоторые котята могут проявлять отвращение к воде, тогда как другие, которые никогда не имели контакта с водой, могут наслаждаться ею", - пояснила Кристин Витале.

Другие интересные материалы о кошках

Как писал УНИАН, коты любят лежать на бетонных плитах. Причем не обязательно на тех, которые были нагреты солнцем. Ученые предполагают, что кошкам нравится сама текстура бетона.

Также мы рассказывали, почему иногда кошки виляют хвостом, как собаки. На самом деле существует несколько видов такого виляния, и каждый из них означает что-то конкретное.

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