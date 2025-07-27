Враг пытается войти в город с северо-запада.

Российские оккупационные войска пытаются войти в Купянск Харьковской области. Об этом информирует проект DeepState.

Отмечается, что враг пытается прорваться в город с северо-запада. Подразделения Сил обороны Украины осуществляют меры по выбиванию штурмовых групп противника.

По данным авторов, россияне пытаются закрепиться "по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора".

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"Ситуация осложняется тем, что противник имеет большой район проникновения вплоть до Соболевки. Цель врага очевидна – растянуть боевые порядки Сил обороны Украины, осуществить вклинивание и дальнейшее блокирование города с западной стороны", – добавили в DeepState.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупанты не прекращают терроризировать украинское население. 27 июля в Сумской области под вражеский удар попал автобус с людьми – его враг атаковал беспилотником. В результате удара погибли люди, есть и раненые.

Тем временем в Вооруженных силах Украины заявили об успешном штурме на Запорожье. Там украинские воины выбили диверсантов с позиций и продвинулись.

"В результате тщательно спланированных штурмовых действий наш 1 штурмовой батальон продвинулся в Запорожской области. Выбили ДРГ врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения", – рассказали в 210-м отдельном штурмовом полку.

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