В соответствующем перечне, в частности "Московский завод по обработке специальных сплавов".

Украина ввела новые санкции против ряда российских компаний. На сайте главы государства обнародованы два указа о применении санкций - №554/2025 и №555/2025.

Указом №555/2025 предусматривается ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 июля "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" и применить их к ряду физических и юридических лиц.

В перечне - 45 физических лиц и 50 юридических. Речь идет о санкциях бессрочно и сроком 10 лет. Это, в частности блокировка активов и ограничение торговых операций.

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В этом перечне, в частности Акционерное общество "Московский завод по обработке специальных сплавов", Акционерное общество "Особая экономическая зона "Титановая долина" и Акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения".

Как отметил на своей странице в Facebook Владислав Власюк, Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики, этим указом Украина синхронизировала свои санкции с 18-м санкционным пакетом Европейского Союза.

"Также сделали пакет "редкоземельные металлы / ВПК". Это в отношении компаний, задействованных в переработке редкоземельных, редких и драгоценных материалов на территории РФ для нужд ВПК", - написал он.

Власюк добавил, что речь идет о редкоземельных материалах (неодим, европий, иттрий, диспрозий, лантан), которые используются при производстве постоянных магнитов для двигателей, систем наведения, лазерных прицелов, средств радиоэлектронной борьбы.

Также редкие металлы (тантал, гафний, ниобий, индий, теллур) нужны для изготовления микроэлектроники, микропроцессоров, чипов управления оружием, радиолокационных систем и спутниковой связи.

Кроме того драгоценные металлы (серебро, золото, платина, палладий) применяются в электронных компонентах с высокой проводимостью, контактных элементах.

"В пакет включены компании, которые занимаются добычей указанных материалов и металлов на территории РФ, их обработкой и поставкой для нужд компаний ВПК РФ. В частности, АО "НПК "Уралвагонзавод" (крупнейший производитель основных боевых танков РФ), ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (один из крупнейших в РФ производителей взрывчатых веществ) и другие", - рассказал Власюк.

В пакет также входят компании, осуществляющие поставки из-за рубежа дефицитного в России сырья (например, хрома), и компании, которые непосредственно производят комплектующие и технику для российской армии (передающую аппаратуру, блоки измерители для воздушных судов и т.д.).

"Легко запомнить подсанкционное ООО "Германий и Приложения" - специализируется на изготовлении германиевых заготовок и компонентов для инфракрасной оптики, оптоэлектроники и электроники", - отметил Власюк и добавил, что партнерам была передана вся информация для принятия соответствующих санкционных решений.

Сам Зеленский в Телеграм также прокомментировал утверждение им новых санкционных решений СНБО. "Первое – это синхронизация европейских санкций в украинской юрисдикции. Сейчас все 18 пакетов санкций полностью синхронизированы и действуют в Украине", - отметил он.

Президент добавил, что сейчас из 18-го санкционного пакета применены ограничения, в частности к структурам, связанным с российским "теневым" танкерным флотом. Также он касается 53 физических и юридических лиц – российских, китайских, иранских и других стран.

"Второе санкционное решение за сегодня – это наши санкции против российского военного производства. Применены ограничения против более 90 компаний, добывающих редкоземельные и редкие металлы, которые являются ключевыми для производства электроники, систем наведения, двигателей и беспилотников", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что Украина работает для того, чтобы наши санкции были синхронизированы в юрисдикциях партнеров.

Глава государства подчеркнул, что максимальное санкционное давление – это самый действенный аргумент для России закончить войну.

Они ощущают последствия санкций, и это не только на уровне российского федерального бюджета, но и в жизни российских регионов, в отраслях их экономики. Решение России о начале, а затем и о затягивании этой войны – это решение об убийстве их экономического потенциала. Наши общие с партнерами действия это реально обеспечивают", - подчеркнул Зеленский.

Украинские санкции: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее Зеленский ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Натальи Королевской, российской журналистки Юлии Латыниной и украинского предпринимателя Геннадия Балашова.

Власюк пояснил, что санкции против этих лиц были введены из-за участия в информационных кампаниях, направленных на подрыв обороноспособности Украины, продвижение антиукраинских нарративов и легитимизацию вооруженной агрессии России.

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