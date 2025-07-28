Китай дозирует помощь России, исходя из своей собственной стратегии, говорит он.

Китай давно вышел на новый уровень в поддержке России в ее войне против Украины. Если раньше Пекин поставлял компоненты двойного назначения, то сейчас – военную продукцию.

Такое заявление сделал экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире телеканала FREEДOM. Он отметил, что большую часть этой помощи составляют дроны – и речь идет не о "Мавиках", которые Дикий назвал "дроном для съемок свадеб". По его словам, предполагать, что китайские компании делают это без разрешения со стороны властей Китая, было бы "очень наивно".

Кроме того, Китай активно поддерживает Россию в производстве дронов.

Видео дня

"В РФ заявляют, что завод в Елабуге (Татарстан) выпускает 3 000 "Шахедов" в месяц. Но 3 000 в месяц – это 100 в день. А в атаках на украинские города ежедневно задействовано 400-500 российских дронов. Напрашивается вопрос – откуда они берутся? И как ни крути, но единственным источником разницы все-таки может быть только Китай. Говорить, что КНР поставляет РФ компоненты для дронов, уже некорректно. Китай поставляет в РФ уже готовые дроны, просто разобранные на два-три основных узла, которые надо просто взять, как пазлик, и собрать вместе. Ну, и, пожалуй, все-таки боевую часть россияне вставляют сами. Но боевая часть – наиболее примитивный элемент в дроне. Все остальное, что сложнее и гораздо технологичнее, полностью делает Китай", – говорит эксперт.

Дикий напомнил, что в недавнем разговоре с главным дипломатом ЕС Кайей Каллас министр иностранных дел Китая Ван И четко сказал, что Пекин не может допустить поражения России в войне. По словам экс-командира взвода батальона "Айдар", это утверждение много что объясняет.

"Китай, в отличие от многих западных лидеров, которые считают Россию непобедимой, наоборот, считает, что Россия идет к поражению в войне. А дальше Китай включает свой интерес и говорит: нам не выгодно, чтобы Россия проиграла эту войну. Но важно отметить: Китай не говорит, что хочет помочь России, чтобы она выиграла. Для Китая очень выгодно, чтобы РФ продолжала войну против Украины", – продолжил он.

Дикий считает, что на фоне войны РФ против Украины для Китая сложилась идеальная ситуация: экономика России "летит в трубу", с каждым днем Москва становится все более зависимой от Пекина и его рынка для сбыта своих нефтепродуктов.

"Кроме того, осталось еще один-два шага, и РФ полностью станет зависима от Китая и финансово. Поэтому Китай устраивает, чтобы эта ситуация тянулась так, как она тянется сейчас. КНР не нужно, чтобы Путин торжественно прошел парадом по Крещатику. Но Китаю точно так же и не нужно, чтобы Украина прошла парадом победы по Севастополю", – говорит он.

Китай дозирует помощь России, исходя из этой концепции, добавил Дикий. Пекин не хочет дать Москве проиграть войну, но также не хочет "перестараться" и дать ей быстро победить.

"Это – нынешняя стратегия. Более того, Китай сейчас не считает себя связанным какими-то обязательствами перед Западом. Если раньше в Китае побаивались администрацию Байдена и американских санкций, то сейчас там свои отношения с Дональдом Трампом и новой администрацией Белого дома. У Трампа с Китаем свои "разборки", и в этих "разборках" вообще не фигурирует Украина. Потому что Трамп не видит очевидного: Китай, его помощь России в войне против Украины и отношения со США – взаимосвязанные вещи", – констатировал Евгений Дикий.

Сотрудничество Китая и России

Недавно The Telegraph писало, что Китай передает России дроновые технологии. Отмечалось, что в Европе открыто обвинили Пекин в фактическом содействии военной экономике РФ.

В то же время обозреватель The Hill в своем материале говорит, что Китаю не нужна ни безоговорочная победа России, ни ее поражение. В Пекине хотят максимально ослабить РФ, поскольку Россия представляет для Китая гораздо более непосредственную проблему безопасности, а возможно, даже угрозу.

Вас также могут заинтересовать новости: