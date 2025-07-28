После завершения "Холодной войны" существенно снизилась интенсивность полетов и боевого применения военной авиации странами Запада.

Великобритания оказалась под критикой из-за аварии самолета F-35B, который застрял в Индии из-за поломки более чем на месяц. Речь идет о самолете из авиагруппы HMS Prince of Wales.

И этот эпизод в совокупности с другими данными по аварийности таких самолетов как A-10, F-15 и F-16 напоминает об одной тенденции, которая была забыта со времен "Холодной войны". Об этом пишет украинское издание Defense Express, ссылаясь на новую публикацию Королевского объединенного института оборонных исследований RUSI.

И выглядит эта тенденция довольно просто: самолеты ломаются всегда. Дело в том, что после завершения "Холодной войны" существенно снизилась интенсивность полетов и боевого применения военной авиации странами Запада. Поэтому общество утратило понимание того факта, что из строя может выйти любой самолет в любой ситуации. И это делает профессию пилота рискованной.

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"В течение 1950-хх годов военно-воздушные силы США имели 2449 аварий класса "А" (критическое повреждение самолета вплоть до списания, возможна гибель пилота) и 746 инцидентов класса "B" (повреждение самолета, ранение или травмирование пилота) только с самолетами типа F-86 Sabre, в результате чего было потеряно 1422 самолета и 573 пилота. Подавляющее большинство этих инцидентов произошло уже после Корейской войны 1950-1953 годов", – говорится в материале.

В то же время с 1970-х и до 2022 года в ВВС США было 295 аварий классов "A" и "B" с самолетами A-10. Также произошел 481 инцидент с F-15 и еще 509 – с истребителями F-16. Что касается самолета F-35, то у американских ВВС было 11 крупных аварий с ним.

Данные по Королевским ВВС Великобритании показывают, что в период с 1982 по 1990 годы из-за аварий ежегодно списывали 17-35 самолетов. После 2013-го показатель составлял не более 1 самолета ежегодно.

В RUSI отметили, что для любого типа самолетов наибольшее количество аварий приходится на первые 10 лет эксплуатации. Причина в том, что технический и летный состав еще не до конца освоили новую технику. Кроме того, могут проявляться определенные проблемы.

"Поэтому общий вывод в этой ситуации выглядит так. Общественности надо постоянно напоминать, что самолеты могут ломаться в любой ситуации, и авиация является в принципе рисковым видом техники. Однако при этом не нужно настолько переживать из-за "престижа", иначе это не позволит должным образом подготовиться военным Великобритании и других стран Запада к возможному прямому столкновению с Россией и Китаем", – констатировали в Defense Express.

Аварии истребителей

Недавно в Украине потерпел крушение французский истребитель Mirage-2000. Произошло это 22 июля. В Воздушных силах ВСУ отмечали, что произошел отказ авиационной техники. Пилот успешно катапультировался.

Впоследствии в Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что происшествие случилось на Волыни. Самолет упал на безлюдную территорию и утонул среди болотистой местности. Благодаря профессиональным действиям пилота удалось избежать жертв и разрушений на земле.

В ГБР начали расследование.

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