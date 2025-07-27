Экс-глава считает людей самым дорогим ресурсом войны, в том числе и потому, что "его можно потерять ментально и сделать непригодным".

Думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве, ведь не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в колонке на страницах Vogue. В ней он подытожил, какие уроки вынесла Украина за годы войны.

Залужный считает, что на войне чудес не бывает, а ее ход происходит лишь по определенным законам.

"Некоторым законам, по которым идет война, много тысячелетий, некоторые возникают прямо сейчас. Только они влияют на ход войны. Иногда, чтобы понять это, нужно заплатить сверхвысокую цену. Незнание этих законов не защищает от поражения", - написал экс-глава.

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Также он заявил, что, думая о победе, нужно быть готовым остаться в одиночестве, мол, "не всегда твоя победа выгодна твоим союзникам".

"У тех, кто не сражается ради жизни, всегда есть своя выгода. И еще: оружие, которое не приносит выгоды, не применяют. Что это за оружие, говорить не буду", - пишет Залужный.

По его мнению, самый дорогой ресурс войны - это люди, "и не только потому, что его невозможно быстро восстановить, а еще и потому, что его можно потерять ментально и сделать непригодным":

"Враг постоянно работает над этим, и не только на поле боя".

Кроме того, бывший главнокомандующий посоветовал думать о победе, которую мы хотим получить сейчас и в перспективе.

"Сражаясь с большим врагом наедине, думай: какую победу ты хочешь и можешь получить сейчас, а какую - в будущем. Решения имеют свое время. Это не всегда сейчас", - написал он.

По мнению Залужного, "каждый день в войне - это или новый урок, или смерть", и лучше усваивать эти уроки без войны, "иначе придется изучать их на опыте тех, кто смог их пережить".

"В мире, который необратимо изменился, именно мы, Украина, ежедневно даем шанс нашим соседям, Европе, спасти свою безопасность и своих граждан. Именно на наших с вами плечах держится мир в Европе. Именно нам, оставленным в одиночестве в нехватке снарядов и пушек, удалось сдвинуть колесо научно-технического прогресса", - написал экс-глава.

По его словам, изобретенные Украиной технологии не только изменили представление о безопасности, но и могут спасти человечество от новой чумы:

"Мы открыты к тем, кто не оставил нас. Сегодня мы имеем самую большую и самую боеспособную армию на Европейском континенте. Поэтому именно вокруг нас, нашего мужества, героизма и инновационности возможно сформировать новую архитектуру безопасности в Европе".

Другие недавние заявления Залужного

Как сообщал ранее УНИАН, бывший главнокомандующий считает, что поскольку с 2024-го полномасштабная война в Украине перешла в "фазу истощения", поэтому она может затянуться на годы. Он не исключил, что если Украина будет настаивать только на прекращении огня или временном перемирии и не будет думать о своем будущем, тогда война может продлиться до 2034 года или дольше.

Также, по мнению Залужного, в 2026 году России придется сделать выбор, который сильно повлияет на ход полномасштабной войны против Украины. Он уверен, что в следующем году РФ придется "или действительно набирать снова "мясо", но брать уже его в Петербурге, в Москве, в остальных городах, или что-то думать, потому что, скорее всего, этот вариант недопустим". Посол считает, что тотальная мобилизация населения в крупных российских городах будет политически неприемлемой для руководства РФ.

Кроме того, недавно экс-глава заявил об изменении характера войны с РФ и объяснил, как ее можно выиграть. По его мнению, военно-технологическая революция будет способствовать ведению такого типа войны, как война на истощение, и на основе этого и надо строить стратегию победы для Украины в ее войне с Россией. Также он предположил, что впервые в истории человек полностью или частично будет отстранен не только от процесса управления, но и от процесса принятия решения о поражении.

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