Вероятно, это произошло во время совещания командиров в Донецкой области.

Российские оккупанты пытались ликвидировать одновременно всех командиров беспилотных подразделений Вооруженных сил Украины. Вероятно, инцидент произошел во время совещания в Донецкой области.

Об этом рассказал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадьяр") в Facebook.

Как отметил "Мадьяр", он провел рабочее совещание с командирами беспилотных подразделений "Феникс", "К-2", "Птицы Мадьяра", "Рарог" и "Ахиллес". По итогам совещания командующий обратился к россиянам, заявил, что они с коллегами оценили попытку врага ликвидировать их одновременно.

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"Пигдоги, мы оценили вашу попытку штыркнуть вчера нас всех одновременно. Курите бамбучелло", - отметил "Мадьяр".

Удары по скоплениям украинских военных

Напомним, что 22 июня Сухопутные войска сообщили о ракетном ударе оккупантов по тренировочному полигону одной из украинских механизированных бригад.

Тогда сообщалось о трех погибших и 11 пострадавших военных. Впоследствии спикер Сухопутных войск Виталий Саранцев заявил, что удар мог быть нанесен российской ракетой "Искандер-М".

Через несколько дней, 26 июня, российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed один из учебных центров Сухопутных войск ВСУ.

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