Британские спецслужбы и военные отрабатывают информацию о подрыве дамбы.

У Великобритания, как и Соединенных Штатов Америки, пока нет возможности утверждать, что именно Российская Федерация стоит за подрывом дамбы Каховской ГЭС, приведшим к масштабной техногенной катастрофе.

Премьер министр страны Риши Сунак в комментарии ITV заявил, что если причастность россиян подтвердится, это будет "новое дно".

"Я пока не могу этого (что РФ виновна в теракте – УНИАН) точно сказать. Вы знаете, наши спецслужбы и военные это отрабатывают. Но если это правда, если окажется, что это было намеренно, это будет означать новое дно. Это ужасный акт варварства со стороны России", – заявил Сунак.

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Кто стоит за атакой на Каховскую ГЭС

Минувшей ночью была взорвана Дамка Каховской ГЭС, в результате чего десятки населенных пунктов были затоплены, а Запорожская АЭС оказалась под угрозой.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что это преступление якобы является "преднамеренной диверсией с украинской стороны". Российский диктатор Владимир Путин заявил, что подрыв дамбы – "варварская акция", которую якобы совершила Украина для эскалации боевых действий.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов уточнил, что "сценарии могут быть разные, но выводы предварительные такие – специалисты не видят причин думать, что дамба "устала". Президент Украины Владимир Зеленский акцентировал, что уничтожить дамбу в результате обстрелов невозможно. Предполагается, что оккупанты удались взорвали дамбу дистанционно.

Военные подчеркивали, что атака на дамбу была совершена на фоне контрнаступления с целью создать препятствия для деоккупации украинской территории Силами обороны. Британский аналитик по обороне Майкл Кларк отмечал, что теракт был выгодным только для России. В то же время военные эксперты отмечали, что влияние подрыва на украинское контрнаступление будет ограниченным.

В Евросовете и Германии назвали Россию виновной в преступлении. В то же время США заявили, что "делают все возможное", чтобы оценить сообщения о причастности России, и отказались заявлять о причастности страны-агрессора.

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