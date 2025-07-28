Минобороны США запросило 934 млн долларов на "неназванный засекреченный проект".

Расходы на ремонт самолета Boeing 747-8, который президент США получил в подарок от Катара, был тайно профинансирован за счет засекреченных расходов Пентагона на обновление ядерного арсенала, пишет The New York Times.

По данным издания, Минобороны США запросило 934 млн долларов из проекта по модернизации устаревших американских ядерных ракет наземного базирования на "неназванный засекреченный проект".

При этом в Конгрессе считают, что эта сумма, указанная в одном из "малозаметных документов Пентагона", на самом деле предназначена на переоборудование подаренного Катаром самолета в президентский "борт номер один".

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По утверждениям представителей ВВС США, средства на модернизацию Air Force One взяты за счет перевода денег с другого проекта, который сильно превышает бюджет и отстает от графика. Речь идет о программе Sentinel, которая предусматривает модернизацию устаревших наземных ядерных ракет США.

При этом, по оценке экспертов, на выполнение работ уйдет до двух лет. Самолет потребует улучшения систем связи, противоракетной обороны и двигательных характеристик. Кроме того, необходимо избавить самолёт от скрытых электронных подслушивающих устройств, которые, по подозрению чиновников США, могут быть встроены в стены.

Точная сумма, необходимая для переоборудования самолета, до сих пор неизвестна. Министр ВВС США Трой Мейнк, выступая перед конгрессом, говорил, что фактическая стоимость модернизации самолета, вероятно, составит менее 400 миллионов долларов.

Трамп получил от Катара самолет в подарок

Ранее сообщалось, что администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа приняла в дар от Катара роскошный самолет Boeing 747-8, известный как "дворец в небе", для временного использования в качестве Air Force One.

Самолет стоимостью около 400 миллионов долларов ранее принадлежал королевской семье Катара. Он будет переоборудован американским оборонным подрядчиком L3Harris для соответствия стандартам президентских перевозок. План предусматривает, что после завершения президентского срока Трампа самолет будет передан в его президентскую библиотеку.

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