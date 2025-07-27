По состоянию на сейчас в селе продолжаются стабилизационные действия.

Украинские военные официально подтвердили освобождение пограничного села Кондратовка в Сумской области. Соответствующее заявление обнародовал 225-й отдельный штурмовой полк.

"Бойцы штурмового батальона Alliance Division 225 ОШП освободили Кондратовку – пограничное село в Сумской области. Над ней снова развевается украинский флаг. 225-й ОШП верен присяге украинскому народу", – говорится в сообщении полка.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на спикера ГВ "Курск" Ярослава Чепурного писало, что населенный пункт освободили воинские части и подразделения Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск".

"Воинскими частями и подразделениями Сил обороны Украины, которые входят в силы и средства группировки войск "Курск", а также силами и средствами старшего начальника – был освобожден населенный пункт Кондратьевка Сумской области", – цитирует Чепурного издание.

Он добавил, что по состоянию на сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

В то же время в 225 ОШП поделились кадрами с освобождением Кондратовки.

На видео имеются чувствительные кадры.

Освобождение Кондратовки: что известно

Как писал ранее УНИАН, аналитики украинского мониторингового проекта DeepState еще в пятницу, 25 июля, сообщили, что украинские воины освободили Кондратовку Сумской области. Отмечалось, что под украинский контроль село вернули военные из рядов 225 отдельного штурмового полка (ОШП).

Аналитики отметили, что этот успех прежде всего стал возможен благодаря уникальной тактике и подходам, которые использует 225 ОШП.

"Очередной раз подразделение продемонстрировало, что у нас есть те, кто способен проводить качественные наступательные действия", – отметили в DeepState.

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