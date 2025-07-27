Путин и ФСБ усилились на фоне войны и начали репрессии против российских элит, - NYT

Журналисты отметили рост обвинений в коррупции против чиновников приграничных с Украиной регионов.

Под видом борьбы с коррупцией российские силовики убирают неугодных, которых считают виноватыми в провалах на поле боя. Об этом говорится в статье The New York Times.

Журналисты подметили тенденцию, которая показывает, как центральная российская власть расправляется с чиновниками в приграничных с Украиной регионах. Дела по обвинению в коррупции открыли против верхушки уже в трех из пяти приграничных регионах.

Чиновники обвиняются в растрате средств, выделенных на оборону границы. Высшие чиновники в этих регионах были арестованы и обвинены прокурорами в растрате средств, которые Москва выделила на пограничные укрепления. При этом NYT подметило, что дела были возбуждены после успешных украинских трансграничных атак.

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Также Кремль постепенно меняет руководство в военной среде. Это делается также через обвинения в коррупции, а не за проваленные задачи. Издание напомнило, что начиная с прошлого года, когда был уволен министр обороны РФ Сергей Шойгу, в России продолжается чистка военных генералов и руководителей министерства обороны в связи с делами о коррупции.

"Как правило, Путин не признает ошибок на поле боя и публично не обвиняет в промахах верных помощников. Критика военных в России находится вне закона. Поэтому антикоррупционные дела стали удобным вариантом, позволяющим Москве успокоить общественность, не признавая провала центрального аппарата", - пишет NYT.

В материале говорится, что Кремль не может обвинить чиновников в неудачах военного времени, потому что это заставит лидеров признать, что кампания прошла не по плану. Поэтому против них открывают дела по обвинению в коррупции. Как считает NYT, дела о коррупции стали для российской элиты "способом свести счеты, утвердить свое влияние и послать сигнал определенным слоям общества".

Однако с продолжением войны таких случаев становится все больше, утверждает NYT. Журналисты подсчитали, что в первом квартале этого года количество выявленных Генпрокуратурой РФ преступлений коррупционной направленности выросло на 24 % по сравнению с предыдущим годом. Коррупционные дела, как правило, касаются госслужащих.

Научный сотрудник Российского евразийского центра Карнеги Александра Прокопенко сказала изданию, что нарастающая волна дел показывает, как ФСБ, служба внутренней безопасности России, и прокуратура расширяют свое влияние в условиях усиления репрессий военного времени.

"Репрессии, начавшиеся с обычных людей и оппозиционеров, перекинулись на правящий класс, и там начинаются чистки", — сказала Прокопенко.

В статье делается вывод, что эти юридические маневры заставляют элиту быть начеку. А в некоторых случаях они могут направляться на подавление общественного гнева по поводу неудач на поле боя.

Больше новостей о деятельности ФСБ

Как писал УНИАН, не смотря на публичные проявления дружественных связей между РФ и Китаем, в штаб-квартире ФСБ Китай считают вражеским государством. Разведывательное управление ведомства находило факты того, что Китай угрожает безопасности России. В частности, вербовал шпионов среди ученых в попытке получить доступ к военным технологиям, изучает действия российской армии, чтобы лучше понимать, как воевать с Западом. Также ФСБ видит признаки того, что китайские ученые разрабатывают основу для выдвижения территориальных претензий к России.

Также в рамках ФСБ Россия создала новую секретную структуру, которое занимается саботажам, хакерскими атаками и ликвидациях в европейских странах. Так называемый Департамент специальных задач задействован в гибридной войне против Запада. В СМИ уже проникали данные об этом подразделении, в том числе информация о покушениях, кибератаки и дестабилизация в ЕС.

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