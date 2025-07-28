Завтра в столице будет еще жарче.

Начало недели, 29 июля, в Киеве будет жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром в столице ожидается гроза, а потом температура повысится до +29°. Во вторник, 30 июля, будет еще жарче. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, после грозы существенных осадков уже не будет.

Атмосферное давление пониженное, 740-741 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

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Погода сегодня - прогноз по Украине на 28 июля

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.

В Тернополе 28 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, гроза.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +20°...+33°, небольшая облачность, гроза.

В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+29°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет ночью +23°, днем +21°, ясно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +37°, ясно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+31°.

В Одессе 28 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +38°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.

В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет ясно, +23°...+37°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.

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