Начало недели, 29 июля, в Киеве будет жарким. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром в столице ожидается гроза, а потом температура повысится до +29°. Во вторник, 30 июля, будет еще жарче. Сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, после грозы существенных осадков уже не будет.
Атмосферное давление пониженное, 740-741 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Погода сегодня - прогноз по Украине на 28 июля
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +17°, днем +24°, дождь.
В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.
В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +19°, днем +27°, гроза.
В Тернополе 28 июля ночью будет +19°, днем +28°, небольшая облачность, дождь.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°, гроза.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +27°, гроза.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +19°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +20°, днем +30°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +20°...+33°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в понедельник ночью будет +19°, днем +30°, небольшая облачность, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +19°...+29°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет ночью +23°, днем +21°, ясно.
В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +37°, ясно.
В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+31°.
В Одессе 28 июля - ясно, температура ночью +25°, днем +32°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +24°, днем +38°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +25°, днем +38°.
В Запорожье температура ночью +22°, днем +35°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +19°, а днем +31°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +20°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +21°, днем +34°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет ясно, +23°...+37°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +33°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.