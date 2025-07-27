Археологи нашли 'портал' возле пирамид: что это за аномалия

Уникальное открытие возле Великих пирамид Гизы всколыхнуло научное сообщество: японско-египетская экспедиция зафиксировала таинственную подповерхностную аномалию, которая может указывать на скрытые камеры или проходы под Западным кладбищем - местом захоронений древнеегипетской знати, говорится в исследовании Archaeological Prospection.
"Мы обнаружили четкую L-образную структуру и зону с высоким электрическим сопротивлением на глубине до 10 метров. Это может быть полость - или даже вход в неизвестную гробницу", - сообщил профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку.
Инновационные методы - георадар (GPR) и электротомография (ERT) - позволили исследователям обнаружить четко очерченную L-образную структуру, расположенную всего на глубине 2 метров. Ее необычные геометрические формы исключают естественное происхождение.
Под ней - аномалия с высоким электрическим сопротивлением, которая может свидетельствовать о наличии:
- уплотненного песка или гравия,
- полостей или камер,
- или потенциального "портала" к древним сооружениям.
Что это может означать для науки?
Западное кладбище в Гизе известно захоронениями элиты Древнего Египта. Если обнаруженная структура действительно ведет к скрытой камере, это может изменить представление о погребальных практиках, архитектурном планировании и техниках строительства эпохи фараонов.
"Гиза, несмотря на века исследований, до сих пор хранит тайны. Вероятная скрытая камера - серьезный вызов для нашего понимания комплекса", - говорят исследователи.