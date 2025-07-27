Археологи нашли 'портал' возле пирамид: что это за аномалия

Группа археологов обнаружила под пирамидами в Гизе L-образную структуру и загадочную подземную аномалию - возможно, вход в еще не исследованную камеру.

Уникальное открытие возле Великих пирамид Гизы всколыхнуло научное сообщество: японско-египетская экспедиция зафиксировала таинственную подповерхностную аномалию, которая может указывать на скрытые камеры или проходы под Западным кладбищем - местом захоронений древнеегипетской знати, говорится в исследовании Archaeological Prospection.

"Мы обнаружили четкую L-образную структуру и зону с высоким электрическим сопротивлением на глубине до 10 метров. Это может быть полость - или даже вход в неизвестную гробницу", - сообщил профессор Мотоюки Сато из Университета Тохоку.

Инновационные методы - георадар (GPR) и электротомография (ERT) - позволили исследователям обнаружить четко очерченную L-образную структуру, расположенную всего на глубине 2 метров. Ее необычные геометрические формы исключают естественное происхождение.

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Под ней - аномалия с высоким электрическим сопротивлением, которая может свидетельствовать о наличии:

уплотненного песка или гравия,

полостей или камер,

или потенциального "портала" к древним сооружениям.

Что это может означать для науки?

Западное кладбище в Гизе известно захоронениями элиты Древнего Египта. Если обнаруженная структура действительно ведет к скрытой камере, это может изменить представление о погребальных практиках, архитектурном планировании и техниках строительства эпохи фараонов.

"Гиза, несмотря на века исследований, до сих пор хранит тайны. Вероятная скрытая камера - серьезный вызов для нашего понимания комплекса", - говорят исследователи.

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