Нужен он для исполнения закона о безопасном интернете в Великобритании.

В Telegram появился официальный бот для подтверждения возраста через сканирование лица. Сейчас он доступен только в Великобритании, где с 25 июля вступил в силу закон о безопасном интернете, который ограничивает доступ несовершеннолетних к контенту с возрастными ограничениями.

Новый закон охватывает сайты и платформы с материалами о саморазрушительном поведении, включая темы суицида, расстройств пищевого поведения, а также порнографию, травлю и пропаганду ненависти.

Система работает через специального бота, которому нужен лишь доступ к камере. По словам разработчиков, изображения обрабатываются на устройстве и не передаются на серверы.

Видео дня

Алгоритм анализирует лицо в реальном времени, поэтому использовать чужое фото или видео не получится. Идентификация проходит один раз, после чего доступ к взрослому контенту открывается.

Ранее мы рассказывали, что подростки в Британии выдают себя за Нормана Ридуса, чтобы обойти проверку возраста в Discord. В издании PC Gamer проверили этот лайфхак, и он действительно работает.

Кроме того, недавно в Telegram вышло крупное обновление с важным изменением в голосовых сообщениях. В мессенджере появилась возможность редактировать голосовые сообщения, а также писать в личку каналам.

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