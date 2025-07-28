Профессор уверена, что существует тесная связь между функцией мозга и тем, что человек ест.

Употребление продуктов, содержащих глютен, может быть связано с рядом психических симптомов, считает профессор психиатрии по исследованию психических заболеваний в Медицинской школе Университета Мэриленда Дианна Л. Келли. Об этом пишет The Telegraph.

Эту гипотезу она выдвинула, когда проанализировала данные о солдатах времен Второй мировой войны и узнала, что во время дефицита пшеницы количество госпитализаций с психическими расстройствами уменьшалось.

Затем Келли с коллегами рассмотрели работу психиатра Кертиса Дохана 1970-х годов, который рассказал о случаях выздоровления людей от шизофрении на беспшеничной диете. Также, по его свидетельствам, на островах Папуа-Новой Гвинеи, где пшеница отсутствует в рационе, шизофрения практически отсутствует по сравнению с ее распространенностью среди населения в других местах, где употребляют пшеницу.

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Впоследствии Келли провела большое клиническое исследование с антителами, которые вырабатывает организм в ответ на глютен. И она обнаружила очень высокий уровень антител к глютену в организме людей, больных шизофренией.

Все эти выводы заставили профессора думать, что существует тесная связь между функцией мозга и людьми с чувствительностью к глютену. Она даже написала в соавторстве книгу "Освободите свой мозг от зерна".

Глютен - это группа белков, содержащаяся в пшенице, ячмене и ржи - злаках, из которых производят хлеб, макароны, выпечку. У людей с чувствительностью к глютену иммунитет воспринимает его как инородное тело, что приводит к воспалению. Его реакция запускает выброс антител к глиадину - белку глютена, который вредит слизистой кишечника и способствует развитию "дыр в кишечнике".

В результате антитела попадают в кровь, а дальше - в мозг, где могут вызвать "туман в голове", усталость, эмоциональную нестабильность, тревожность, изменения настроения, галлюцинации или даже судорожные припадки, устойчивые к медикаментам.

У некоторых людей антитела к специфическому белковому фрагменту глиадина пересекаются с аналогичными рецепторами в мозге и, возможно, вызывают аутоиммунную реакцию, когда организм атакует ткани мозга.

Депрессия и тревожные расстройства могут также возникать из-за другого механизма: кишечник производит до 95% серотонина - нейромедиатора, регулирующего настроение, а его синтез зависит от микробиома. У людей с воспалением кишечника (включая из-за глютена) баланс микробов нарушается, и серотонин подавляется.

Хотя не все с психическими или неврологическими симптомами чувствительны к глютену, Келли подчеркивает, что все больше исследований подтверждают воспалительный компонент у расстройств, и для части людей глютен может быть виновником.

Самые распространенные жалобы пациентов - это мозговой туман, тревожность, депрессивное состояние, головная боль или мигрень, боль в суставах. У людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) или шизофренией также чаще обнаруживают целиакию или нецелиакальную глютеновую чувствительность.

Исследование показывает, что до 30% пациентов с шизофренией имеют антитела к глиадину, то есть реагируют на пшеницу иммунным ответом. Многие из них облегчение состояния почувствовали уже через 3 недели после исключения глютена.

Прежде чем менять диету Келли советует проконсультироваться с врачом или диетологом, поскольку многие продукты с глютеном обогащены фолиевой кислотой и другими важными нутриентами.

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