Окончательный доклад о переоценке военного присутствия США в мире будет опубликован к сентябрю.

Соединенные Штаты могут сократить численность своих войск в Европе на 30%, сообщает Politico со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что США проводят Глобальный обзор силовой структуры (Global Force Posture Review) — масштабную переоценку военного присутствия США по всему миру под руководством Пентагона.

Его цель — перегруппировать американские силы в соответствии с меняющимися глобальными приоритетами, особенно растущей напряженностью в Индо-Тихоокеанском регионе и давлением в сторону сокращения зарубежных расходов США. Ожидается, что окончательный доклад будет опубликован к сентябрю.

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Как отметила старший научный сотрудник по вопросам политики безопасности Германского совета по внешней политике Айлин Матле, одним из вероятных результатов Глобального обзора сил станет вывод примерно 20 000 американских военнослужащих, отправленных в Европу в 2022 году при тогдашнем президенте Джо Байдене после полномасштабного вторжения России на Украину.

Это всё равно оставит значительное американское присутствие отмечает она, добавив, что нынешняя численность американских войск на континенте колеблется от 90 000 до 100 000 человек.

Однако по другим данным, сокращение может быть значительно сильнее.

"Один чиновник НАТО, пожелавший остаться анонимным, откровенно заявил изданию Politico, что возможно сокращение численности войск в Европе до 30%, что будет означать более масштабную перегруппировку".

При этом, как пишет Politico, у Германии среди всех европейских стран больше всего оснований серьёзно отнестись к этому предупреждению.

В Германии находится гораздо больше американских военнослужащих, чем в любой другой стране Европы: около 35 000 американских военнослужащих размещены примерно в 35 муниципалитетах. К ним относятся авиабаза Рамштайн, центральный узел воздушных операций и спутниковой связи США; Графенвёр, который, по данным военных, является крупнейшим учебным полигоном армии США за пределами Соединённых Штатов, а также ключевая штаб-квартира для военнослужащих.

Однако, как отметила Айлин Матле, присутствие США в Европе также служит интересам Вашингтона.

"Такие базы, как Рамштайн, используются не только для европейской обороны, — заявила она в интервью Politico, — но и для проецирования силы на Ближний Восток и, в некоторой степени, в Африку". Например, Европа служила "турникетом" для американской военной техники в другие части мира.

Войска США в Европе

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что его страна не может быть гарантом безопасности для Европы. Он отметил, что Европа должна активизироваться и наращивать свою военную мощь для укрепления НАТО.

Также СМИ писали, что США планируют вывести из Восточной Европы до 10 тысяч своих военных. Цифры все еще обсуждаются, однако предложение может включать вывод до половины сил, которые отправил в Европу бывший президент США Джо Байден после начала полномасштабного вторжения РФ против Украины.

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