Православный праздник сегодня в народе получил необычное название Прохоры-Пармены.

28 июля в новом календаре украинской церкви (по старому стилю это 10 августа) православные чтят память апостолов от 70-ти - Прохора, Пармена, Никанора, Тимона и других, которые посвятили жизнь проповеди Евангелия. Почти все они пострадали за веру во Христа. Об их жизни, что можно и что нельзя делать, приметы, а также о том, что за праздник сегодня церковный отмечают согласно старому календарю - рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - дата по новому и старому календарю

28 июля по новому стилю чествуют апостолов от 70-ти Прохора, Пармена и других. В книге Деяний Апостолов сказано, что 12 апостолов в Иерусалиме выбрали среди своих учеников семерых и поставили их диаконами. Это были Прохор, Пармен, Никанор, Стефан, Филипп, Тимон и Николай.

Святой Прохор был помощником апостола Петра - тот позже сделал его епископом в Никомидии. Также Прохор сопровождал апостола Иоанна Богослова и оказался вместе с ним в ссылке на острове Патмос. Когда вернулся, то продолжил проповедовать в Антиохии - там и принял мученическую смерть.

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Святой Никанор и архидиакон Стефан погибли вместе с другими первыми христианами. Тимон стал епископом Бастории в Аравии - его также убили за проповедь Евангелия. Пармен стал проповедником в Македонии, он либо умер от болезни, либо также стал мучеником. Все семь апостолов от 70-ти пострадали за веру в Христа, но для верующих они стали примером стойкости и преданности своему учению.

Какой сегодня православный праздник еще:

почитают мучеников Юлиана, Евстафия, Акакия;

преподобного Иова Угольского;

Смоленскую икону Божией Матери "Одигитрия".

Какой сегодня церковный праздник по старому стилю, мы рассказывали ранее - 28 июля вспоминают святого князя Владимира Великого и то, как она крестил Киевскую Русь.

О чем помолиться в этот день, его обычаи и что сегодня нельзя делать

В день памяти апостолов к святым обращаются с молитвами о мире в семье, душевном спокойствии, просят для близких здоровья и благополучия.

В народной традиции день прозвали Прохоры-Пармены и считают его особенно благоприятным для работы в огороде - можно продолжать или начинать копать ранний картофель, собирать огурцы, первые помидоры, а также иди за лесными ягодами.

В этот день, как и другой, церковь напоминает, что злоба, зависть и сквернословие недопустимы, порицает жадность, лень, месть и уныние.

По поверью, в этот день лучше не затевать никаких обменов, не совершать сделок, ничего не продавать и не покупать - все может обернуться убытками.

О чем говорят приметы на 28 июля

По приметам дня можно понять, какой будет погода в скором времени, а также зима:

звезды яркие ночью - жди грозу днем;

облака высоко плывут - к теплу;

большая роса на траве с утра - день будет солнечным;

муравьи строят высокий муравейник - жди раннюю и суровую зиму.

Говорят, что сны, приснившиеся в этот день, вещие.

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