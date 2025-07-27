Под Покровском уже 100 тысяч оккупантов, они хотят обойти город, - эксперт

Покровск пока остается самым сложным участком фронта. Из-за осложнений логистики также тяжелыми являются Константиновское и Купянское направления.

На фронте можно выделить три тяжелых направления - под Покровском, Константиновкой в Донецкой области и вблизи Купянска в Харьковской области. О ситуации на каждом из них рассказал соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире Еспресо.

Он напомнил, что с июня продолжается российское наступление, в результате которого оккупанты несколько продвинулись - в частности, на полях Донецкой области. По его словам, там количество россиян значительно превосходит украинских защитников. Он заявил, что оккупантов на Покровском направлении воюет уже более 100 тысяч.

"Покровск - это самая большая угроза сейчас. Россияне не штурмуют город в лоб, туда просачиваются диверсионные группы. Но военные говорят, что зачистка ДРГ, которые зашли в сам город, была успешной. Но он пытается огибать город с востока. Продолжаются атакующие действия в районе населенного пункта Родинское, что находится к северо-западу от Мирнограда", - рассказал он.

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По его мнению, россияне будут пытаться двигаться к населенным пунктам Шевченко и Новоалександровка, чтобы окружить Покровско-Мирноградскую агломерацию. Будут пытаться заставить украинских военных оставить свои позиции из-за угрозы окружения.

Такую тактику он объясняет тем, что Покровск - это большой город. Если сравнить с Часов Яром, где бои продолжаются с 2023 года, то Покровск больше. По размеру, только Мирноград такой же, как Часов Яр.

Также он проанализировал ситуацию в Константиновке. По его информации, россияне давят в районе населенного пункта Яблоновка на юго-запад от города. Они пытаются вырваться из руин Торецка, где их продолжают сдерживать.

По его словам, худшая ситуация для оккупантов в районе Часового Яра. Силы обороны, сказал он, контролируют западную часть города, не дают россиянам там двигаться.

"Но и россияне, и мы пытаемся брать под контроль логистику противника, чтобы усложнить ее. В этом разница в боевых действиях сейчас и год назад. Сейчас труднее провести ротацию, доставить БК, продукты питания, чем быть на самих позициях, потому что дроны контролируют воздушное пространство", - сказал он.

Третьим тяжелым направлением он назвал Купянское. Он отметил, что россияне все еще не зашли в этот город Харьковской области, но пытаются захватить территорию к северу от города.

"Замысел у них такой, чтобы обойти город с запада, взяв его в клин и поставить под удар нашу группировку, которая находится к востоку от реки Оскол. Но из-за того, что они осуществляют логистику по воде, туда постоянно бьют наши дроны, РСЗО и артиллерия. Поэтому накопление сил у них проводится гораздо медленнее", - рассказал Жмайло.

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Напомним, что в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" также рассказывали о попытках оккупационной армии обойти город с флангов. Им удалось частичное вклиниться между Покровском и Константиновкой и они пытаются развивать наступление. Украинские защитники уничтожают живую силу и технику врага, чтобы замедлить наступление и отбросить их.

В проекте DeepState сообщали, что российские оккупанты пытаются войти в Купянск с северо-запада. Сообщалось, что россияне пытаются закрепиться "по дороге из Радьковки возле АЗС и из Голубовки в сторону частного сектора".

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