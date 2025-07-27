В столице были слышны взрывы.

Российские оккупационные войска не прекращают террор мирных городов Украины. С вечера 27 июля враг атакует ударными дронами.

Вражеские беспилотники фиксируются в разных регионах Украины, сообщают в Воздушных силах. Работают силы противовоздушной обороны.

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Обновлено 23:42: СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

По состоянию на 23:27 сообщалось об угрозе для Киевской, Запорожской, Сумской, Запорожской и других областей Украины.

Тревога объявлена во многих регионах.

Противовоздушная оборона работает, в том числе, в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан оставаться в укрытиях.

Война в Украине: это стоит знать

Воины 225-го ОШП официально подтвердили факт освобождения населенного пункта Кондратовка Сумской области. Представитель группировки войск "Курск" Ярослав Чепурной говорил, что сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Тем временем оккупанты пытаются войти в Купянск Харьковской области, заявили в DeepState. Отмечалось, что враг пытается зайти в город с северо-запада.

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