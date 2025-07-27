Он ускоряет обмен веществ, сжигает жир, снижает аппетит и повышает уровень энергии.

Чай улун — популярный напиток, при этом он может быть полезен людям, пытающимся похудеть, поскольку воздействует на потенциальные механизмы снижения веса. Портал verywellhealth.com называет 7 эффективных способов, как улун может помочь в похуденни.

1. Стимулирует метаболизм

Катехины – это соединения, содержащиеся в улуне и других видах чая, которые обладают антиоксидантным и противовоспалительным действием. В частности, галлат эпигаллокатехина (EGCG) – это тип катехина, который может быть ответственен за положительное влияние улуна на обмен веществ.

2. Способствует сжиганию жира для получения энергии

В одном исследовании участники употребляли две чашки улуна, кофеин или плацебо в течение двух недель. Исследователи обнаружили, что у тех, кто пил улун с кофеином, наблюдалось примерно на 20% более быстрое расщепление жира по сравнению с контрольной группой, без какого-либо влияния на качество или продолжительность сна.

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3. Способствует регуляции уровня сахара в крови

Антиоксиданты в улуне могут способствовать регуляции уровня сахара в крови и профилактике диабета 2 типа.

Доказано, что другие виды чая, такие как зелёный, белый и чёрный, могут предотвращать диабет 2 типа и снижать уровень сахара в крови. Возможно, улун тоже может это делать, но для подтверждения этого эффекта необходимы дополнительные исследования.

4. Способствует снижению аппетита

Доказано, что камелия китайская (Camellia sinensis), растение, из которого производится улун, снижает аппетит. Один из способов достижения этого эффекта — снижение уровня грелина и лептина, гормонов, связанных с чувством голода и сытости.

5. Способствует здоровью кишечника

Все виды чая способствуют улучшению микробиоты кишечника, но ферментированные чаи, такие как улун и чёрный, более эффективны, чем неферментированные (например, зелёные).

Одним из важных свойств чая улун, улучшающих здоровье кишечника, являются содержащиеся в нём полифенолы. Они служат пищей для микробов, которые расщепляют их, производя побочные продукты, полезные для здоровья кишечника. Одним из таких продуктов являются короткоцепочечные жирные кислоты, которые помогают организму сжигать жир.

6. Уменьшает воспаление

Чай улун также обладает противовоспалительным действием, в первую очередь благодаря полезным для здоровья полифенолам и полисахаридам (молекулам, которые запасают или снабжают энергией и поддерживают пищеварение).

7. Повышает энергию

В улуне кофеина меньше, чем в кофе или зелёном чае, но больше, чем в чёрном чае. Однако кофеина в улуне может быть достаточно для повышения энергии, концентрации и внимания. Он также может дать вам больше энергии для физической активности, что поможет сжигать калории и улучшить вашу физическую форму.

Лучшее время для употребления

Не существует "правильного" времени для употребления улуна, поэтому прислушивайтесь к своему организму. Если ваша цель — похудеть, обратите внимание на следующие советы:

Утро: Улун содержит кофеин, поэтому, если вы чувствительны к нему, вы можете пить его утром, чтобы предотвратить нарушения сна.

Перед тренировкой: Вы также можете выпить улун перед тренировкой, чтобы получить заряд энергии от кофеина.

Перед едой: Поскольку улун подавляет аппетит, его можно пить примерно за 30 минут до еды.

Сколько пить в день

Не существует точных рекомендаций относительно того, сколько улуна нужно пить в день для похудения. Имейте в виду, что эксперты рекомендуют ограничить потребление кофеина до 400 миллиграммов (мг) в день, поэтому пейте улун умеренно.

Возможные побочные эффекты

Чай улун безопасен для употребления. Однако, как и любой напиток, содержащий кофеин, при употреблении больших доз могут возникнуть побочные эффекты, такие как учащенное сердцебиение, тревожность , бесонница, высокое кровяное давление, обезвоживание и другие.

Ранее эксперты раскрыли, как влияет зеленый чай на давление.

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