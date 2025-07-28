Создатель ИИ предупредил о новых схемах банковского мошенничества

Используя искусственный интеллект, мошенники могут обмануть банки и получить доступ к счетам.

Вскоре мошенники начнут имитировать голоса и внешность других людей при помощи ИИ, чтобы получить доступ к банковским счетам или другим личным данным. Об этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал во время беседы с вице-председателем Федеральной резервной системы Мишель Боуман, пишет futurism.com.

Альтман сделал предупреждение о надвигающемся кризисе, который связан с доступом мошенников к искусственному интеллекту. Он добавил, что банковская отрасль должна разработать предохранители, чтобы защитить клиентов.

"Меня пугает, что некоторые финансовые учреждения все еще принимают голосовой отпечаток в качестве аутентификации для перевода больших сумм денег или других операций. Вы произносите контрольный фразу, и они просто выполняют вашу просьбу. Сейчас это голосовой звонок, а скоро это будет видео или FaceTime, которые будут неотличимы от реальности", - предположил он расширение возможностей ИИ.

Видео дня

По его словам, ИИ полностью победил большинство способов аутентификации, которые используют люди. Под защитой остались только пароли.

Авторы добавили, что благодаря значительному технологическому прогрессу в области ИИ, никогда еще не было так легко имитировать чей-то голос и лицо.

Издание пишет, что уже были первые случаи, когда мошенники использовали ИИ. Например, имитировали голоса жертв, чтобы потребовать выкуп. И даже обманывали сотрудников компаний, чтобы те обналичили корпоративные средства.

А в прошлом году ФБР предупредило о "растущей угрозе" со стороны киберпреступников, использующих возможности ИИ для "проведения сложных фишинговых/социальных инженерных атак и мошенничества с клонированием голоса/видео".

Также авторы напомнили, что недавно представители администрации Трампа сообщили, что мошенник использовал ИИ, чтобы выдать себя за госсекретаря Марко Рубио и связаться с "тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса США" с "целью получить доступ к информации или счетам".

"Другими словами, это только вопрос времени, когда мошенники начнут использовать ту же тактику, чтобы получить доступ к чьему-то банковскому счету — если это еще не произошло", - говорится в материале.

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Напомним, что ранее Сэм Альтман призвал людей меньше полагаться на ChatGPT, принимая сложные решения. Он сказал, что люди, особенно молодежь, стали слишком эмоционально зависимыми от чат-бота.

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