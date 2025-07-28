Создатель ИИ предупредил о новых схемах банковского мошенничества

Вскоре мошенники начнут имитировать голоса и внешность других людей при помощи ИИ, чтобы получить доступ к банковским счетам или другим личным данным. Об этом генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сказал во время беседы с вице-председателем Федеральной резервной системы Мишель Боуман, пишет futurism.com.
Альтман сделал предупреждение о надвигающемся кризисе, который связан с доступом мошенников к искусственному интеллекту. Он добавил, что банковская отрасль должна разработать предохранители, чтобы защитить клиентов.
"Меня пугает, что некоторые финансовые учреждения все еще принимают голосовой отпечаток в качестве аутентификации для перевода больших сумм денег или других операций. Вы произносите контрольный фразу, и они просто выполняют вашу просьбу. Сейчас это голосовой звонок, а скоро это будет видео или FaceTime, которые будут неотличимы от реальности", - предположил он расширение возможностей ИИ.
По его словам, ИИ полностью победил большинство способов аутентификации, которые используют люди. Под защитой остались только пароли.
Авторы добавили, что благодаря значительному технологическому прогрессу в области ИИ, никогда еще не было так легко имитировать чей-то голос и лицо.
Издание пишет, что уже были первые случаи, когда мошенники использовали ИИ. Например, имитировали голоса жертв, чтобы потребовать выкуп. И даже обманывали сотрудников компаний, чтобы те обналичили корпоративные средства.
А в прошлом году ФБР предупредило о "растущей угрозе" со стороны киберпреступников, использующих возможности ИИ для "проведения сложных фишинговых/социальных инженерных атак и мошенничества с клонированием голоса/видео".
Также авторы напомнили, что недавно представители администрации Трампа сообщили, что мошенник использовал ИИ, чтобы выдать себя за госсекретаря Марко Рубио и связаться с "тремя министрами иностранных дел, губернатором США и членом Конгресса США" с "целью получить доступ к информации или счетам".
"Другими словами, это только вопрос времени, когда мошенники начнут использовать ту же тактику, чтобы получить доступ к чьему-то банковскому счету — если это еще не произошло", - говорится в материале.
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Напомним, что ранее Сэм Альтман призвал людей меньше полагаться на ChatGPT, принимая сложные решения. Он сказал, что люди, особенно молодежь, стали слишком эмоционально зависимыми от чат-бота.