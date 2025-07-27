Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12374-д "Об усилении АРМА (Агенства по розыску и менеджменту активов)", о чем говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины. 27 июля 2025 года Закон был подписан.
Он дает старт масштабной реформе, пишет "РБК-Украина". "В частности, отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС", - говорится в материале.
Этот законопроект предусматривает независимый аудит ведомства, прозрачное управление арестованными активами, а также новые правила отбора руководства АРМА. Однако, как сообщается, из-за "опоздания в подписании" Европейский Союз "урезал" следующий транш в рамках программы Ukraine Facility.
Однако Украина сможет получить "потерянные" 1,5 миллиарда евро, если успеет провести задерживающиеся реформы по АРМА, "децентрализации" и отбору судей Высшего антикоррупционного суда.
"Согласно методологии частичных выплат, принятой ранее 2025 года, в случае несвоевременного завершения реформы сумма в почти 1,5 млрд евро удерживается на срок до 12 месяцев", - пишет СМИ.
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Ранее УНИАН сообщал, когда народные депутаты рассмотрят законопроект Зеленского по НАБУ и САП. Это произойдет не завтра и даже не послезавтра. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал четкую дату.
Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский обновил состав СНБО. Это произошло после перезагрузки Кабмина.