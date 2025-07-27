Закон подписан президентом 27 июля 2025 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №12374-д "Об усилении АРМА (Агенства по розыску и менеджменту активов)", о чем говорится на официальном сайте Верховной Рады Украины. 27 июля 2025 года Закон был подписан.

Он дает старт масштабной реформе, пишет "РБК-Украина". "В частности, отныне открыт путь к получению Украиной 600 миллионов евро финансовой помощи от ЕС", - говорится в материале.

Этот законопроект предусматривает независимый аудит ведомства, прозрачное управление арестованными активами, а также новые правила отбора руководства АРМА. Однако, как сообщается, из-за "опоздания в подписании" Европейский Союз "урезал" следующий транш в рамках программы Ukraine Facility.

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Однако Украина сможет получить "потерянные" 1,5 миллиарда евро, если успеет провести задерживающиеся реформы по АРМА, "децентрализации" и отбору судей Высшего антикоррупционного суда.

"Согласно методологии частичных выплат, принятой ранее 2025 года, в случае несвоевременного завершения реформы сумма в почти 1,5 млрд евро удерживается на срок до 12 месяцев", - пишет СМИ.

Другие новости о последних изменениях

Ранее УНИАН сообщал, когда народные депутаты рассмотрят законопроект Зеленского по НАБУ и САП. Это произойдет не завтра и даже не послезавтра. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук назвал четкую дату.

Кроме того, мы рассказывали, что Зеленский обновил состав СНБО. Это произошло после перезагрузки Кабмина.

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