Фактически открыто Кремлю помогают Иран и КНДР, а Китай хоть и отвергает такие обвинения, но тоже помогает РФ.

Россия практически исчерпала свои запасы советского оружия, использовав их во время полномасштабного вторжения в Украину. Как свидетельствует новый анализ Киевской школы экономики (KSE), объемы поставок с российских военных складов вернулись к довоенному уровню, пишет Financial Times.

По логистическим данным, поставки от главных складов РФ сократятся с 242 000 тонн в 2022 году до 119 000 тонн к концу 2025 года. Павел Шкуренко, аналитик KSE, считает, что это свидетельствует об истощении ресурсов:

"Россия сейчас отправляет меньше материалов на восстановление и ремонт, чем, как нам известно, могут обрабатывать ремонтные станции", - отмечает он.

Видео дня

С 2022 года Россия активно вводит в действие законсервированную технику, включая танки Т-72, Т-80 и даже Т-54 1940-х годов.

Военный аналитик Франц-Стефан Гади призвал не переоценивать снижение поставок как признак потери боеспособности:

"Российские вооруженные силы тратят значительные средства на создание новых запасов".

Образ самодостаточности разрушен

Аналитика KSE также свидетельствует, что РФ становится все более зависимой от внешних поставщиков.

В 2024 году 52% взрывчатых материалов поступили из региона Находка - порта, который использует Северная Корея. До войны поставок оттуда не было вообще. Всего из Северной Кореи в Россию было отправлено 250 000 тонн грузов.

"Зависимость от Северной Кореи - это поразительный контраст с образом самодостаточности, который Россия пытается проектировать", - отметил аналитик KSE Лукас Райзингер.

Это подтверждает и заявление главы ГУР Кирилла Буданова, который указывал, что 40% российских боеприпасов - северокорейского происхождения. По данным Южной Кореи, КНДР уже поставила 28 000 контейнеров с боеприпасами, ракетами и даже военными.

Гади добавил:

"Я подозреваю, что они полагаются на северокорейские боеприпасы, чтобы поддерживать стабильный темп ударов по Украине, а также позволяя накапливать высококачественные российские запасы для возможного конфликта с НАТО".

KSE также зафиксировала 13 000 тонн взрывчатки, вероятно полученной из Ирана.

Хотя Китай официально не предоставляет России летальной помощи, аналитика показывает, что он стал ключевым поставщиком ее оборонной промышленности. Объемы поставок из приграничных регионов Китая на военные предприятия РФ удвоились до более 3 млн тонн с 2021 года.

Райзингер заключает: "Китай поставляет оборудование и компоненты, необходимые для поддержания функционирования военной машины России".

Россия теряет технику

Как сообщал УНИАН, военный блогер, снайпер и аэроразведчик, сержант 59-й бригады ВСУ Александр Карпюк (Serg Marco) заявил, что Россия просчиталась, когда в первые годы полномасштабного вторжения отдала на штурмы всю среднебронированную и легкобронированную технику, которая там и сгорела, поэтому сейчас армии РФ нечем возить и эвакуировать людей.

По его словам, иногда россияне идут на штурм колоннами. В Запорожье за одну такую попытку оккупанты потеряли 40 единиц техники.

Недавно 54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм россиян в направлении Северска Донецкой области. Тогда были ликвидированы десятки оккупантов, а потери в технике уточняются.

Вас также могут заинтересовать новости: