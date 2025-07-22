Рассказываем, чем подкормить помидоры, а также огурцы и перец в конце июля и в августе из натуральных средств - простые и доступные удобрения.

Томатам, перцу и огурцам во время созревания нужны силы и крепкий иммунитет, поэтому опытные огородники стараются поддержать их в это время различными подкормками. Покупать их необязательно - отличные удобрения можно приготовить самостоятельно, буквально из того, что есть под рукой. Делимся проверенными народными средствами, чем подкормить помидоры во время плодоношения, чтобы увеличить количество завязей и ускорить налив плодов. Эти подкормки работают также и на огурцах с перцем.

Чем подкормить помидоры, перец и огурцы в конце июля и августе

Натуральные подкормки в период, когда овощи плодоносят, помогают им быстрее созревать, укрепляют их иммунитет и повышают общую урожайность примерно в 2-3 раза. Завязи продолжают формироваться, а нижние плоды активно дозревают. Особенно эффективно это действует на томаты - они наливаются прямо на глазах, становятся сочными и сладкими. Кроме всего, эти народные средства помогают отпугнуть вредителей и работают как профилактика от болезней.

Опытные дачники советуют использовать три подкормки.

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Молоко, зола, куркума и янтарная кислота

В этом рецепте используется зола подсолнечника - она богата калием и кальцием, необходимым овощам для налива.

Понадобятся:

ведро воды (10 л);

200 мл молока;

3 ст. л. золы подсолнечника;

10 г куркумы;

2-3 таблетки янтарной кислоты (500 мг).

Молоко влить в ведро с водой, туда же добавить, золу, куркуму и янтарную кислоту. Если таблетки янтарной кислоты меньшей дозировки, то их нужно будет взять больше - из расчета 1000 мг на 10 л. Все хорошо перемешать и поливать по 1 л под каждый куст - один раз в 10-14 дней.

Дрожжи, чеснок и куркума

Раствор можно использовать как для опрыскиваний, так и для полива, но исключительно для профилактики заболеваний и от вредителей.

Понадобятся:

1 л воды;

10 г дрожжей;

2-3 ст. л. сахара;

100-200 мл молока(по желанию);

1 ст. л. сухого чеснока.

Все смешать. Этим раствором можно опрыскивать растения по листу - в качестве профилактики от болезней, а также он будет работать как отпугивающее средство от вредителей.

Чтобы приготовить раствор для полива, следует к приготовленной смеси добавить 1 ст. л. куркумы и развести все в ведре воды (10 л). Поливать под корень раз 10-14 дней по литру под куст.

Зола, кефир и биогумус

Еще одна питательная подкормка для овощей в период плодоношения.

Вам понадобятся:

10 л воды;

3 ст. л. золы подсолнечника;

1 стакан кефира;

1 ст. л. биогумуса (его можно приобрести в магазине).

Как подкормить помидоры золой, кефиром и биогумусом: по аналогии с предыдущими рецептами этой смесью также поливают растения под корень из расчета 1 л под куст, один раз в 10-14 дней.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пасынковать помидоры в конце июля и августе, чтобы ускорить созревание плодов.

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