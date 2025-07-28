Причины аварии выясняются.

В Германии произошла авария на железной дороге – сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает BILD. Региональный экспресс сошел с рельсов в Баден-Вюртемберге рано вечером в воскресенье. Всего с рельсов сошли два вагона подвижного состава. Правоохранители информируют о по меньшей мере трех жертвах аварии. Также есть данные о более 30 пострадавших.

Известно, что поезд следовал из Зигмарингена в Ульм. В нем было 100 человек.

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До этого в регионе был сильный шторм и обильные осадки. Следователи выясняют, не вызвала ли непогода оползень, и не это ли стало причиной аварии поезда.

На аварию уже отреагировал канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Я нахожусь в тесном контакте с министром внутренних дел и министром транспорта и попросил их поддержать спасательные силы всеми доступными средствами. Мы скорбим по жертвам. Выражаю соболезнования их родственникам", – написал он в соцсети Х.

Другие инциденты в мире

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В начале июля в Португалии в ДТП погиб футболист "Ливерпуля" Диогу Жота. В салоне с 28-летним спортсменом был и его брат Андре, который тоже был профессиональным футболистом. Он также не выжил.

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