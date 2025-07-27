Украинские военные заняли позиции врага, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения.

Украинские войска выбили диверсантов с позиций в Запорожской области и успешно продвинулись. Об этом сообщили на странице 210-го отдельного штурмового полка в фейсбуке.

"В результате тщательно спланированных штурмовых действий наш 1 штурмовой батальон продвинулся в Запорожской области. Выбили ДРГ врага и заняли позиции, которые до этого длительное время неудачно штурмовали другие подразделения", - говорится в сообщении.

По словам военных, такой успех стал возможным "исключительно благодаря детально спланированной и идеально выполненной штурмовой операции с использованием артиллерии и дронов для поддержки штурмовиков".

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"Важно, что нам удалось освободить украинские территории без единой потери со стороны наших воинов", - добавили в подразделении.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, Россия имеет определенное продвижение на участке фронта между городами Константиновка и Покровск Донецкой области. Цель оккупантов - обойти оборону Покровска с востока и взять город в полуокружение. По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются развивать продвижение на этом направлении.

Также бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал, что на Покровском направлении ситуация действительно ухудшилась и что диверсионные группы работают на юге и юго-западном направлении непосредственно уже у самого Покровска. Он спрогнозировал, что на ближайшее время перспективы для ВСУ усложняются.

Кроме того, стало известно, что 54-я отдельная механизированная бригада вместе с 81-й аэромобильной бригадой, которые сейчас действуют в составе 11 корпуса, отбили большой штурм у Северска в Донецкой области. В результате слаженных действий бригад было уничтожено 80 оккупантов.

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